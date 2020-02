"No hace falta que miréis el horóscopo": el humor de Twitter, 'vacuna' eficaz contra el miedo al coronavirus

Dicen que el miedo al contagio se está expandiendo más deprisa que el propio coronavirus pero, de la misma forma, el poder del humor ha llegado a España mucho antes que la vacuna. Un mecanismo de defensa habitual que, con altas dosis de incorrección y humor negro, está logrando desarmar con una sonrisa a miles de personas que llevan días con el miedo en el cuerpo.

Con la frase "soy pandemia" como descripción biográfica, la cuenta de Twitter @CoronaVid19 ha protagonizado uno de los crecimientos más rápidos de esta red social en los últimos tiempos: tres días de actividad y casi 300.000 seguidores.

Su fórmula es tan sencilla como ingeniosa: ir comentando la actualidad sobre el coronavirus con frases cortas y repletas de mala baba en las que mezcla noticias sobre la epidemia con temas clásicos de Twitter. "Si no he llegado ya a España es por culpa de la RENFE", publicó el pasado lunes. Pero tampoco se ha librado el procés: "Ya he recorrido más países que Puigdemont".

No hace falta que miréis el horóscopo. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 24, 2020

Hago "¡achís!" y aparezco a tu lado. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

A todos nos gusta viajar. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Ironizando con la propia idiosincrasia de Twitter, ha preguntado: "¿Alguien quiere que le siga?". Metiendo el dedo en la llaga: "Anulo eventos por encargo". Y coincidiendo con el primer caso diagnosticado en Cataluña: "Lo que cuesta aparcar en Barcelona". Incluso ha interaccionado con otra cuenta satírica: @Gripe_Común.