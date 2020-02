El dúo Luis Enrique - Robert Moreno ha tenido una gran trascendencia para la selección española. Juntos consiguieron grandes resultados con La Roja, pero las circunstancias acabarían llevando a que se produjera una gran fricción que terminaría en su separación. Ahora, Robert Moreno, que está entrenando al AS Monaco, ha contado cómo fue el inicio de esta relación, en L'Equipe.

“Hablaba mucho con Joan Barbara, que era segundo del Barça B junto a Luis Enrique. El 11 de julio de 2010 me llama por teléfono. Fue el día en el que España gana el Mundial. Me llama a treinta minutos del inicio del partido y me dice: ‘Necesitamos un analista, Luis Enrique quiere hablar contigo’. Así que tuve que dejar de trabajar en el banco”, ha explicado el Moreno.

El ahora entrenador, en su primera experiencia al mando del banquillo de un club, ha contado también su gran afición por la tecnología llevada al fútbol: "Cuando me gradué vi que los asistentes de Bobby Robson y Van Gaal usaban vídeos de cintas CHS y me dije que yo también podía hacer lo mismo con los niños que entrenaba. Compré una cámara y me di cuenta de que cuando muestras las cosas en vídeos los jugadores lo asimilaban mejor. Y como siempre me ha encantado la tecnología decidí unir mis dos pasiones".