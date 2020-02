Luz verde al techo de gasto y la senda de estabilidad

"Pretendemos tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano, no hay ningún cambio de calendario" ha apuntado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, pese a que todos los grupos parlamentarios -y no solo la oposición- le han vuelto a reprochar a Montero que el Gobierno no haya pagado el IVA pendiente del último mes de 2017. Muchos le han avisado que, aunque hayan votado hoy a favor del techo de gasto y la senda de estabilidad, eso no garantiza su apoyo a los presupuestos.

Pese a que aún se desconoce cuál es el déficit de 2019 -el objetivo era el 2%, pero la mayoría de analistas apuntan a que estará más cerca del 2,5%- el Gobierno se fija para este año bajar el déficit al 1,8% y en los años siguientes se fija como meta reducirlo 3 décimas más cada año, para terminar en 2023 con un déficit por debajo del 1%.

La nueva senda da a las comunidades más margen de déficit: 2 décimas este año y 1 décima el que viene: la que estaba vigente hasta hoy las obligaba ya a déficit 0 este año. En el caso de las CCAA el Gobierno si ha adelantado que el déficit de 2019 se acercara al 0,5% .

En cuanto a deuda pública el objetivo es bajarla del 90%, aunque el esfuerzo más grande para esa reducción se deja al final de la legislatura.

Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, ha explicado en Hora 25 de los Negocios que " que, evidentemente, con el crecimiento económico siempre hay un poco más de recaudación, hay una especie de estabilizador, que viene de los impuestos, y se prevé todavía una mejora del empleo para este año y eso también facilita las entradas de cotizaciones sociales. Eso daría para reducir el déficit respecto a 2019 de ese 2,5% hasta a entorno al 2-3% del PIB, pero todavía hay un déficit de 5 décimas, que son en torno a 6000 millones".