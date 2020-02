Humor en tiempos de coronavirus: los tuits más graciosos que circulan por la Red

El coronavirus sigue registrando nuevos contagios pero una vez que sabemos que no hay de qué preocuparse (a no ser que se tengan patologías previas) por sus consecuencias, el humor se abre paso en cada rincón del país. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, volvía a recordar este viernes por la mañana que "hay que hacer caso siempre de las recomendaciones de los organismos oficiales como la OMS o el Ministerio de Sanidad, y no de lo que se lee en Twitter que, aunque es muy gracioso, no representa la realidad".

Teniendo eso en cuenta, recopilamos algunos de los vídeos y tuits más graciosos que circulan por las redes sociales:

MUY FAN de esta señora

- "mi marido se ha rajado pero yo no me quedo en casa, era su regalo de cumpleaños pues ya lo celebraré"

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aTtGuKb7Ou — Laura Lacarra 👩🏻‍💻 (@LauraLacarra) February 28, 2020

Este vídeo es grandioso. El muchacho dice q le dejan salir del hospital xq no tiene coronavirus y, de repente... 🤣🤣🤣 https://t.co/BzaF63oOB3 — Principia Marsupia (@pmarsupia) February 27, 2020

Vieron lo del libro de 1980 que hablaba de un brote parecido al Coronavirus en Wuhan y nos afectaría en el 2020? #Yisuscraist pic.twitter.com/WcD2ZiW9Ce — Gloria (@EsJessGiraldo) February 28, 2020

Ni la OMS, ni el Ministerio de Sanidad.

Los primeros en enfrentarse al #coronavirus fueron ... ¡Astérix y Obélix! 😂

El auriga romano que competía con los galos en el cómic "Astérix en Italia" (de 1981) tenía el mismo nombre que el famoso virus. ¡Y llevaba mascarilla! pic.twitter.com/VHDfQHvLGe — NursingNowÁvila (@NursingNowAvila) February 28, 2020

Sentirse seguro con el uso de la mascarilla para no pillar el coronavirus, es igual que cuando te tapas los pies con las sábanas para sentir que nadie vendrá a por ti tras una pesadilla. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) February 28, 2020

El coronavirus tiene incluso su propia cuenta de Twitter y mantiene una lucha encarnizada con otra llamada @Gripe_Comun:

Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Conmigo no compráis tantas mascarillas eh hijos de puta. Os noto muy subiditos. ¿Os viene bien estar en cama este finde? — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Los que os mordeis las uñas, ¿habéis hecho ya el testamento? — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 27, 2020