Historias de la España Rural: "Somos felices felices sin añorar una vida de consumo que nos consuma"

La SER está comprometida con la España vaciada y, además de la organización periódica de foros para abordar desde distintos ángulos sus peculiaridades, quiere ser altavoz para todas las ideas, proyectos y reflexiones que surgan en el ámbito rural. A través del hashtag #SEREspañavaciada y de este formulario nos llegan muchas historias de sus protagonitas. Aquí compartimos algunas de ellas:

Víctor

Vivía a en una ciudad, trabajaba a turnos y no quería que se me cayera la casa del pueblo, hemos decidido rehabilitarla y cuidarla, y que nuestras hijas crezcan felices en un ambiente sin drogas, sin casas de apuestas, sin tantas amenazas ni enfermedades. Sabemos que habrá dificultades, pero es cuestión de buscar soluciones, de ser imaginativos y creativos, y de ser felices con lo que tenemos sin añorar una vida de consumo que nos consuma. Volver a lo de antes adaptado a hoy en día y pasar los días en algo que nos haga sonreír estemos donde estemos.

Emilio

Simplemente me voy a ir a vivir a una casa que compre con la mujer en un pueblo muy bonito donde vivía mucha gente y solo quedan como 300 personas, intentamos traer gente para hacerlo crecer, se llama Tremor de Arriba perteneciente al ayuntamiento de Igueña, en el Bierzo.

Intento poner también con la ayuda de gente muy relevante algo importante para de alguna manera atraer gente a este pueblo que fue 100% minería de carbón, hoy día casi vaciado. Por mi parte adelante a llenar la España vaciada.

Adrián Roldán

Hola. Soy Adrián, fui penúltimo niño nacido en un mi pueblo en 1991 (el último fue mi hermano). Mi pueblo es Nava de Arriba, está en Albacete, a 300km de Madrid, y apenas tiene 70 habitantes censados. Por motivos laborales tengo que trabajar en Madrid, lugar donde iba a comprarme mi vivienda, pero mi indignación, lucha y preocupación porque mi pueblo no se vacíe todavía más, me ha hecho decantarme por construirme mi propia casa en mi lugar preferido del mundo, MI PUEBLO. Me he comprometido conmigo mismo a vivir de viernes a lunes en Nava de Arriba, es mi pequeña o gran aportación para evitar que los pequeños pueblos se vacíen. Mi próximo proyecto (todavía ideándolo) es trasladar mi actividad profesional directamente a mi pueblo y montar allí el negocio; ojalá y algún día lo consiga.

Ramón Milla

Hola hace dos años y medio decidimos venir a vivir a Jarque de la Val, un pueblo con 66 personas censadas, tenemos un hijo con discapacidad, ha sido la mejor decisión que hemos tomado, nuestro hijo y nosotros tenemos una mejor calidad de vida que viviendo en una ciudad. Mi hijo es muy feliz y gracias al cambio ha mejorado mucho en su autonomía personal. Hace falta implicación de las administraciones, pero sobre todo que nos escuchen a los que vivimos en los pueblos y sabemos cómo trabajar para que la gente se anime a vivir en los pueblos.

Fernando Massia

Soy locutor, músico y escritor. Un día me di cuenta de que mi trabajo se había convertido en teletrabajo y que podía escapar de la ciudad y mantener mi empleo. He vivido en pueblos de Huelva, Galicia y ahora La Rioja, uno de 30 habitantes. Siento que la causa por el mundo rural me pertenece y en La Rioja estoy emprendiendo proyectos culturales para luchar por esta zona y conectar con otros emprendedores rurales. Hay un precioso jardín botánico al lado, un proyecto totalmente altruista y sin ánimo de lucro con hall, sala de conferencias, bar... Y lo estamos empezando a usar para darnos a conocer a través de la cultura. Todo va muy lento. La gente de la ciudad dice que está muy lejos, ¡a 20 minutos por autopista! Necesitamos vuestra ayuda. Gracias por la iniciativa!!