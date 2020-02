¿Qué hay en la caja de 'La Resistencia'? Najwa Nimri desvela el misterio

Desde hace ya varios meses, concretamente desde septiembre de 2019, David Broncano ha ido ofreciendo a sus invitados e invitadas de La Resistencia la posibilidad de ver qué es lo que había en el interior de una caja misteriosa. Una caja, que era presentada en el primer programa de la tercera temporada como una de las grandes novedades del formato, cuyo interior fue generando una mayor expectativa entre los seguidores y seguidoras del programa a medida que pasaban los días.

Desde entonces, muchas han sido las personas que se han enfrentado a la misma. Desde la nadadora Alba Vázquez, primera en enfrentarse a este nuevo reto, hasta otros como el futbolista Gerard Piqué, Roberto Leal, El Gran Wyoming, Manuela Carmena o Jordi el Niño Polla, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos había revelado lo que había en el interior de la misma por el miedo a incumplir una de las cláusulas en el contrato que tenían que firmar antes de abrirla.

"Tenía muchas ganas de decirlo"

Un contrato mediante el que se comprometían a pagar 50.000 euros en caso de revelar el interior de la misteriosa caja a cualquier persona. Sin embargo, la actriz Najwa Nimri no ha hecho caso a la cláusula y ha decidido revelar lo que hay en el interior de la caja: "Tenía muchas ganas de decirlo". Después de David Broncano le eximiera de la responsabilidad de pagar la multa de 50.000 euros, la actriz se ha quitado las zapatillas y ha protagonizado uno de los momentos más esperados del programa.

"Cuando miras a través de la caja ves un vídeo en el que parece que hay alguien cortando filetitos de una pata de jamón. Lo que sucede es que vas viendo cómo están fileteando eso y, entonces, van cayendo los restillos al suelo y un perrillo empieza a olisquearlos. Todo muy realista, español, extraño, un vídeo digno solo de este sitio", ha explicado la actriz.

Este es el vídeo

A pesar de que hasta el momento no parece un vídeo lo suficientemente asqueroso como para que la mayoría de invitados no pudiera verlo al completo, la actriz ha revelado la peor parte: "Se abre el plano y es un menda con una dureza en el pie rollo jamón de jabugo rajándose la planta del pie". Tras revelar el secreto mejor guardado de La Resistencia, el público asistente al programa ha aclamado a la invitada que, a pesar de lo que dice el contrato, no tendrá que pagar los 50.000 euros.

A continuación, y mientras el público no paraba de aplaudir la proeza de Najwa Nimri, Jorge Ponce aseguró a través de la megafonía del teatro que esa parte del programa se iba a cortar: "Todo esto se va a cortar del programa". Sin embargo, este ha acabado viendo la luz. También el vídeo que se encontraba en el interior de la caja, que se ha convertido en uno de los más virales de las últimas horas.