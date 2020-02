"Es una ofensa muy grave": el rapapolvo de Pablo Motos a Arturo Valls tras su visita a 'La Resistencia'

Arturo Valls ha llegado este jueves a El Hormiguero en pijama para promocionar la nueva temporada de Me Resbala. Y es que, el humorista se siente como en casa cada vez que visita el plató de Antena 3. Después de visitar el programa presentado por Pablo Motos en más de diez condiciones, un hito que le permite formar parte del club Platino, el valenciano ha obtenido una serie de privilegios al alcance de muy pocos.

Sin embargo, el presentador de programas como Ahora Caigo ha perdido cualquier tipo de privilegio después de que rompiera una taza del club Platino durante su última visita a La Resistencia. Así se lo ha dado a conocer Pablo Motos nada más comenzar la entrevista, cuando le ha explicado que ha dejado de pertenecer a este prestigioso club: "No hay una forma amable de decirlo".

"Fuiste a La Resistencia y rompiste la taza platino de El Hormiguero"

A continuación, el presentado de El Hormiguero ha recordado al valenciano su paso por La Resistencia en diciembre de 2018: "Fuiste a 'La Resistencia' y rompiste la taza platino de El Hormiguero". Tras las duras acusaciones, Arturo Valls ha asegurado que no la tiró, sino que se le cayó. Sin embargo, las imágenes no engañan. El cómico hizo demasiado poco para rescatar una taza que estaba condenada a la destrucción.

Por todo ello, y después de considerar que ha sido una ofensa muy grave para el programa, Pablo Motos le ha comunicado que pierde todos sus privilegios como miembro del club: "A partir de ahora, esta será tu primera visita". De hecho, se han vuelto a saludar como si fuera la primera vez que se veían las caras: "¿Cómo has dicho que te llamabas?".

Adiós a todos los privilegios: desde el sillón hasta la taza y la tarjeta

Dado que ha perdido todos los privilegios del Club Platino, el equipo de Pablo Motos ha procedido a quitarle el sillón destinado a los miembros de este selecto club. En su lugar, Pablo Motos ha decidido prestarle una silla de plástico que nunca antes había ofrecido a nadie: "Esto me duele más a mí que a ti". Mientras tanto, Arturo Valls no daba crédito: "¿Esto qué mierda es? Yo vengo con toda mi ilusión, como si estuviera en mi casa, y mira cómo me siento ahora".

Pero no solo eso. Los responsables del programa también le han quitado la taza Platino, que ha sido sustituida por un botijo con agua del grifo: "Vaya penitencia". Mientras tanto, Trancas y Barrancas le han explicado que tiene el valenciano tiene que devolver la tarjeta de El Hormiguero. En su lugar, las hormigas le ofrecerán un bono para que pueda viajar por el Metro de Madrid. Por último, y para garantizar la comodidad de su invitado, Pablo Motos le ha ofrecido su propio cojín. Un gesto que ha agradecido Arturo Valls, quien reconoce que no todo ha sido malo.