El juez ordena identificar al funcionario encargado de cumplir las restricciones del espacio Shengen

La justicia mueve ficha en el caso Delcy Rodríguez, la número 2 de Nicolás Maduro que aterrizó en Barajas en la madrugada del pasado 20 de enero. El juez del caso ha dictado un auto en las últimas horas en el que ordena identificar al funcionario encargado de hacer cumplir las restricciones del espacio Shengen.



En concreto el juez quiere identificar al funcionario responsable de hacer cumplir la orden europea relativa a medidas restrictivas de entrada en espacio Shengen de los responsables de Venezuela. En el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER se ordena por primera vez identificar al policía que presuntamente debería autorizar o denegar este tipo de entradas.



Además el auto recoge que el Partido Popular no está de momento legitimado para actuar contra el ministro de Transportes José Luis Ábalos la persona encargada de recibir a la dos de Maduro y quien mantuvo con ella dos encuentros, uno en el

avión privado procedente de Caracas y el otro en la sala VIP de la terminal ejecutiva en la que paso la noche la vicepresidenta de Maduro. “En cuanto a las diligencias que solicita el PP no ha lugar a acordar sobre las mismas toda vez que dicha institución no se encuentra personada en forma de actuaciones pese a lo consignado en la providencia del 25/02/20 del juzgado de instrucción número 4.