Setién: "Para el Madrid este partido es vital, seguramente más importante que para nosotros "

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, insistió este sábado en la rueda de prensa previa al Clásico, que serán "un equipo atrevido" en el Bernabéu, y que para el Real Madrid "este partido es vital, más importante que para el Barça".

"Todos los partidos son diferentes, todos los años son diferentes. Para el Madrid este partido es vital, seguramente más importante que para nosotros respecto a la situación en la que estamos en la tabla", comenzó a explicar el técnico.

"Como con el Betis y con Las Palmas, seremos un equipo atrevido. Trataremos de tener el balón y atacar, y de presionar y defender cuando lo tengan ellos. No renunciaremos, en ningún caso, a ir a por el partido, como hacemos siempre", aseguró.

Setién tiene ganas de lograr su tercera victoria consecutiva en Chamartín, la cuarta seguida del Barça a domicilio en los clásicos: "Me haría ilusión poder ganar mi primer Clásico, y seguir la racha extraordinaria que lleva el club y que llevo yo allí".

Sin embargo, dijo ser consciente de que, "cuando uno va al Bernabéu, en ningún caso puede ir tranquilo, aunque haya ganado las dos veces anteriores".

Y, aunque el Barça ha ganado sus últimos cuatro partido de Liga y el Madrid viene de cederle el liderato al sumar un punto de los seis últimos, Setién afirmó que en este tipo de encuentros "el pasado se olvida y lo que prima es el presente".

"La realidad es que no me fío de las dinámicas", indicó el técnico del conjunto azulgrana, quien dijo no tener "ninguna duda" de que el de Zidane "no es un equipo contemplativo" y les pondrá las cosas difíciles. "Nos va a apretar, es un equipo valiente, y tendremos que andar muy finos", apostilló.

Y es que Quique Setién espera "un partido disputado, igualado y con alternativas" que seguramente se llevará el que muestre más acierto: "A veces, ni siquiera tiene que ver con los merecimientos, a veces es cuestión de unos centímetros. Espero que nosotros podamos jugar mejor y que acertemos".

El santanderino ya estuvo en el estadio del Real Madrid el pasado miércoles, viendo la victoria en el Liga de Campeones del Manchester City de Pep Guardiola (1-2).

Preguntado por si el partido del City y su posterior charla con Guardiola podía servirle de referencia, Setién admitió que "hasta cierto punto", porque hay cosas que no las podrá aplicar con su equipo, aunque dejó entrever que podría salir con cuatro medios para dominar el centro del campo.

En el Bernabéu, el preparador cántabro podrá contar con Gerard Piqué, que se torció el tobillo ante el Nápoles, pero "se ha recuperado bien, sin ningún problema", ya que el ligamento no estaba dañado.

Y también con Jordi Alba, que se ha recuperado una semana antes de la rotura que sufrió en el aductor derecho ante el Getafe. "La verdad es que está bastante bien. Las sensaciones son positivas y lo único que hay que decidir con él es si saldrá de inicio. Desde luego, está con confianza. Veremos las sensaciones que tiene mañana", comentó sobre el lateral.