Trump anuncia que se reunirá con líderes talibanes "en un futuro" cercano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que se reunirá con los líderes talibanes "en un futuro no muy lejano", después de que su Gobierno firmara en Catar un acuerdo de paz con ese grupo insurgente con el objetivo de poner fin a la guerra de Afganistán. "Me reuniré personalmente con los líderes talibanes en un futuro no muy lejano", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre el coronavirus.

EEUU y los talibanes firman un histórico acuerdo de paz en Doha El pacto fue firmado por el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, y, el líder talibán mulá Abdul Ghani Baradar