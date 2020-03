Jesús Gallego: "La supervivencia del Real Madrid dependerá de lo bien que esté atrás"

Real Madrid y FC Barcelona son los grandes portagonistas de la jornada al encontrarse las caras de nuevo en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos buscan sumar los tres puntos para afianzar su liderato en la tabla. Jesús Gallego, director de Hora 25 deportes, analiza las cuestiones clave del encuentro.

"Ninguno de los dos llega en un gran momento: el Madrid llega con dudas. Zidane ha desconcertado al equipo. Comenzó con un 4-4-2, pasó a dos centrocampistas, luego un 4-3-3 con Bale arriba. Encima se ha lesionado Hazard. Es una incógnita, pero parece claro que vaya a ser un súperequipo después de lo que hemos visto el último mes", comenzó a explicar.

"El Barça tiene mucha posesión, se protege, pero no tira a puerta. Si tiras a portería en una sola ocasión como en Nápoles, eso es que el equipo no está bien. No me atrevería a decir quién está peor

"La supervivencia del Madrid dependerá de lo bien que esté atrás"

Respecto al tropiezo de los blancos en Champions, que perdieron en casa contra el Manchester City de Guardiola, Gallego explicó que "de la Champions, lo peor lo tiene el Real Madrid". "El City ahondó en las dudas que tiene el equipo: estuvo con una racha muy larga sin perder pero les han hecho perder el norte", añadió.

"El Barça sabe que no está bien, los jugadores se quejan. De Jong se queja de no jugar en su posición. Pero el Barça tiene a Messi es para agarrarse y agarrarse a él es hacerlo a alguien muy grande", explicó.

Respecto a cuál será la clave decisiva del partido, el director de Hora 25 deportes lo tiene claro. "La clave va a estar en quién encaje menos. La falta del gol es un mal endémico en el Madrid desde que se fue Cristiano. De lo solvente que esté atrás dependerá su supervivencia", concluyó.