El enfado de Piqué con Vinicius en El Clásico: "¿Pero tú estás loco o qué te pasa? ¿Estás loco?"

El dúo Piqué - Vinicius fue, en cierto modo, determinante para El Clásico en el que el Real Madrid se impuso al Barcelona (2-0). El central catalán tuvo la mala fortuna de que un remate del brasileño que tocó en él acabase dentro de su portería y pusiera el primero del partido en el luminoso.

Sin embargo, ya unos minutos antes se habían visto las caras y habían tenido un importante roce. Ocurrió en una acción en la que Vinicius cayó al área ante una entrada de Arthur y Piqué. El madridista pidió penalti de manera ostentosa, y eso no debió de sentar nada bien a Piqué, que se encaró con él y le dijo: "¿Pero tú estás loco o qué te pasa? ¿Estás loco? No te toco, no te toco", tal y como pudimos ver merced a unas imágenes de Movistar +.

El roce no fue a más y cada futbolista se fue por su lado, no conscientes de que unos minutos después se volverían a ver las caras en la acción más decisiva del partido.