Enrique San Francisco, sobre la exhumación de Franco: "Yo le habría dejado donde está"

'Liarla Pardo', el programa que conduce Cristina Pardo en laSexta, entrevistó este domingo a Enrique San Francisco. Varios temas entroncaron la conversación con el actor, aunque lo que llamó especialmente la atención fueron sus palabras sobre la política actual.

"Los políticos de antes se lo creían realmente, querían a su pueblo con errores o no", dijo después de elogiar la figura de Adolfo Suárez. "Ahora solo quieren el poder. Nunca he tenido poder, pero ha habido muchos que lo han tenido y han acabado muy mal porque no tenían esa adicción".

San Francisco también fue crítico con Pedro Sánchez. Primero le llamó "emperador" y después juzgó la decisión de su Gobierno de exhumar el cuerpo de Francisco Franco.

"El Congreso está lleno de agitadores y lo que están haciendo es enfrentar al pueblo de una manera terrible, ya que viven del conflicto", afirmó. "Como no tienen ningún apoyo porque no había enfrentamiento sacan toda la mierda que había antes y ahí sí que tienen juego. Como no tienen otra cosa desentierran a Franco... Yo le habría dejado donde está, porque tenemos otros problemas".