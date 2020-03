Risto dice que él fue quien consiguió a Rivera su nuevo trabajo y no se lo agradeció: "Ya no somos amigos"

El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ha reaparecido tras dejar el partido el 11 de noviembre por el desastre electoral y ha dejado claro que "no será un expresidente que tutela ni un jarrón chino", mostrándose totalmente al margen del proceso de su sucesión aunque ha dado un apoyo no explícito a Inés Arrimadas.

Rivera ha recalcado esto en una rueda de prensa donde ha anunciado su fichaje como presidente ejecutivo y socio del despacho de abogados Martínez-Echevarría. Retoma así su profesión de abogado que dejó hace trece años para liderar Ciudadanos con un paso, ha señalado, con el que intenta ser "coherente" consigo mismo: "Mi libertad para llegar a Ciudadanos e irme ha sido mi profesión".

Risto dice que él le facilitó el contacto del bufete

Este lunes Risto Mejide ha afirmado que fue él quien facilitó a Rivera el contacto del bufete de abogados por el que ha fichado y que está decepcionado con el expolítico porque no le ha dado "ni las gracias",

"Yo proporcioné el contacto para que se iniciaran las negociaciones entre Albert Rivera y el bufete que le ha contratado. Ya no somos amigos", ha dicho Mejide en 'Todo es mentira'.

"Si esto lo haces con alguien que te soluciona tu futuro profesional, qué no harás con gente que no lo hace. Me ha decepcionado a niveles estratosféricos", ha dicho un Risto Mejide que ha reconocido que quiere que la gente "sepa con quien trata", ya que considera que "lo mínimo es enviar un mensaje de gracias".