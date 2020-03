Al entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, no le han sentado nada bien las especulaciones de que se pueda suspender la Premier League debido al coronavirus. Preguntado por si el Covid-19 podría afectar a la espectacular campaña de los reds, que ya rozan su primera Premier, el entrenador alemán dijo: "¿En serio alguien piensa algo así?".

Este martes, cuestionado por si está preocupado por la expansión del virus o cómo podría afectar al Liverpool, ha dejado una respuesta que ha obtenido una gran cantidad de halagos en redes sociales: "Lo que no me gusta es que la opinión de un entrenador de fútbol sea relevante para un tema tan serio. Realmente no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti (en referencia al periodista), estás exactamente en el mismo lugar que yo".

"No es importante lo que diga la gente famosa. Tenemos que hablar de estas cosas de la manera adecuada, no gente que no sabe nada de eso como yo. La gente que sabe del coronavirus hablará de él, dirá a la gente lo que tiene que hacer y todo estará bien, o no. No entrenadores de fútbol, eso no lo entiendo. Política, coronavirus... ¿por qué me preguntáis a mi? Yo llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado", ha añadido.

No están siendo las mejores semanas para el Liverpool. Tras la derrota en el Wanda Metropolitano frente al Atlético (1-0), y una victoria ante el West Ham, volvió a caer en la Premier a manos del Watford (3-0) tras 44 partidos seguidos sin perder en la competición doméstica. Para ahondar en la mala racha, este martes fueron eliminados de la FA Cup a manos del Chelsea (2-0).