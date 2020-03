Cuatro años de cárcel por prostituir a dos menores tuteladas por la Generalitat

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de cuatro años de prisión impuesta a un hombre que prostituyó a dos menores de edad tuteladas por la Generalitat de Catalunya en un centro de menores de Tarragona. Los jueces inadmiten su recurso y declaran firme su condena, que también le obliga a indemnizar a las víctimas con un total de 7.000 euros entre las dos.

Los hechos, según el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en 2015 en Tarragona, cuando las dos adolescentes tenían 16 años de edad y estaban bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya. Una de ellas ya había sido víctima de abusos y relató cómo "llegó sola a España", ingresando en el centro de menores porque "su padre abusó sexualmente de ella", mientras que la otra explicó que acabó en el centro porque "no se llevaba bien con su madre".

El acusado contactó con ambas, que eran amigas, a través de las redes sociales y les ofreció ser "chicas de compañía con el fin de acompañar a hombres a fiestas, viajes y mantener relaciones sexuales" a cambio de dinero, lo que sucedió varias veces ese año en un piso de Reus. Una de ellas explicó al tribunal que necesitaba el dinero para el regalo de cumpleaños de su amiga, y la otra que "necesitaba el dinero para comprarse ropa".

Los Mossos d'Esquadra descubrieron que el hombre era un proxeneta y que se dedicaba a prostituir a mujeres en su casa, quedándose con parte del dinero, después de hacer varios seguimientos y ver el flujo constante de gente que entraba y salía del domicilio. Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha inadmitido el recurso que interpuso contra su condena: cuatro años de cárcel por dos delitos de favorecimiento a la prostitución, multa de 2.520 euros e indemnizaciones para las víctimas.

Víctima de abusos

Tanto la sentencia de primera instancia como el auto del Tribunal Supremo avalan por completo el relato de las dos adolescentes, añadiendo sobre el proxeneta que "eran menores de edad y el acusado lo sabía" y "llevó a cabo una conducta dirigida a la prostitución de dos menores de edad siendo consciente de su edad". Una de las niñas relató cómo incluso empezó lo que ella define como una relación sentimental con él.

La Audiencia de Tarragona rechazó en primera instancia la acusación que realizó la Fiscalía incluyendo el agravante de aprovecharse de la vulnerabilidad de las adolescentes. "El hecho de que ambas víctimas no fueran nacionales españolas y, estuvieran tuteladas en régimen de acogida por la Generalitat de Catalunya, no las hacía más vulnerables, es decir, la tutela administrativa por sí misma no significa mayor vulnerabilidad" alegaron los jueces en primera instancia. "Nada acredita la concurrencia de aquella especial vulnerabilidad o necesidad económica de las menores", concluyen.