Iñaki Williams revela el origen de su nombre: esta es su asombrosa historia

Hace ya varios meses, el delantero del Athletic Club Iñaki Williams explicaba en El Larguero la dura travesía que realizaron sus padres para llegar desde Acra (Ghana) hasta Melilla en busca de un futuro mejor: "Mis padres se conocieron en Ghana. Mi madre quería tener una familia, pero no en África, quería un futuro mejor para sus hijos y decidieron viajar".

Después de cruzar el desierto y saltar la valla de Melilla, los padres de Iñaki Williams llegaron a Málaga y, posteriormente, a Madrid, donde contarían con el apoyo de Cáritas. Una vez allí, y antes de dar a luz al ahora delantero del Athletic Club, la organización contra la pobreza y la exclusión social les trasladaría a Bilbao, donde se convertiría años más tarde en uno de los futbolistas más queridos por la parroquia vizcaína.

El abogado que les permitió llegar hasta Bilbao

Ahora, el delantero del Athletic Club ha explicado frente a Jorge Valdano el curioso origen de su nombre para el programa Universo Valdano. En primer lugar, Iñaki Williams explica que un abogado le recomendó a sus padres mientras estaban en la cárcel que rompieran sus papeles y que dijeran que venían de un país en guerra: "Me gustaría poder conocerlo un día y ponerle cara. Mi madre no se acuerda de él y no tenemos la oportunidad de darle las gracias".

Iñaki: el nombre de @Williaaams45 es un homenaje a quien le ayudó.



Hoy más que nunca, viva la buena gente. #UniversoValdano pic.twitter.com/058kSzWrGr — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 4, 2020

Dado que Liberia estaba en guerra, sus padres decidieron romper los papeles y decir que eran liberianos. Gracias a este consejo, y a que el abogado tenía varios conocidos que trabajaban para Cáritas en Bilbao, los padres de Iñaki Williams llegaron a la capital vizcaína. Una vez allí conocieron a su padrino Iñaki, quien les ofrecería una casa en la que pudieran vivir de ahí en adelante. A partir de entonces, la vida entre los dos Iñakis quedaría marcada para siempre.

"Es un homenaje"

Según cuenta Williams, el cura que les entregó la casa fue el mismo que le bautizó. Por esa misma razón, y dado todo lo que había dado por ellos, la familia decidió bautizar a su hijo como Iñaki Williams: "Es un homenaje". A continuación, y después de recordar sus primeros años de vida, el delantero del Athletic Club ha aprovechado para las gracias a todas aquellas personas que le han permitido llegar hasta ser uno de los jugadores más queridos de La Liga: "Si no es por gente buena que mis padres encontraron en el camino, quizá yo no estaría aquí". También a la ciudad de Bilbao, a la que considera muy especial: "Estoy muy agradecido. No solo a mis padres, sino a Bilbao. Porque Bilbao es algo muy especial para mí, para mis padres y mi familia porque existe gente buena".

Respecto a su relación con su padrino Iñaki, Williams explica que sigue en contacto con él. A pesar de que está de voluntario en África ayudando a los más desfavorecidos, el cura y el delantero del Athetic Club mantienen una estrecha relación.