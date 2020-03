Las medidas de protección de Donald Trump frente al coronavirus: "No me he tocado la cara en semanas"

El presidente de EEUU Donald Trump, ha asegurado que lleva semanas sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus. "No me he tocado la cara desde hace semanas. Han pasado semanas. Lo echo de menos", bromeó el mandatario.

Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolínea del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue. Las aerolíneas se han visto perjudicadas por cancelaciones y la decisión de algunas multinacionales de suspender o reducir los viajes. Trump también ha culpado a la Administración Obama de la dificultad para hacer test.

No ha sido la única vez que el presidente de EEUU ha hablado sobre coronavirus. Tras el encuentro con la prensa en la Casa Blanca ha concedido una entrevista en Fox News donde ha restado importancia al coronavirus. Entre otras cosas, ha dicho que la tasa de mortalidad de la que habla la OMS se basa en un presentimiento, lo ha llamado corona gripe y ha sugerido que no pasa nada porque las personas contagiadas vayan a trabajar.

Donald Trump ha asegurado también que los demócratas están politizando este tema contra él y su gestión que, asegura, es la mejor del mundo contra el coronavirus. Republicanos y demócratas han llegado esta madrugada a un acuerdo para destinar 8.000 millones de dólares para combatir el coronavirus.

Polémica por las palabras de Donald Trump

La respuesta de Trump al virus ha generado polémica, porque la semana pasada pareció restar importancia a la enfermedad al compararla con la gripe estacional y, durante un mitin electoral en Carolina del Sur, pareció referirse al coronavirus como una "farsa" exagerada por los demócratas para perjudicarle.

Su afirmación de que lleva semanas sin tocarse la cara ha generado también bromas en las redes sociales de personas que retaban a otros a mostrar cuánto eran capaces de permanecer sin hacerlo.

Este lunes, el presidente se reunió con los directivos de diez empresas farmacéuticas y les pidió que aceleren la búsqueda de una vacuna para el virus. En EEUU, once personas han muerto por causas relacionadas con el coronavirus y hay unos 150 infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles de que se han registrado 93.090 casos confirmados de COVID-19 en el mundo, de los que 2.223 corresponden a las últimas 24 horas.

En China, los casos se elevan a 80.422, de los que 120 son nuevos, mientras que los fallecidos en este país totalizan 2.984 desde el brote de la enfermedad en diciembre pasado. Con 835 casos, Irán es donde la situación es más alarmante, mientras que Corea del Sur e Italia se mantienen como los otros dos países más afectados, con 516 y 466 nuevos contagiados,

Italia cierra desde este jueves y hasta el 15 de marzo de todos los colegios y universidades para acotar la difusión del coronavirus, que ya ha contagiado a 3.089 personas y causado la muerte de 107, según el decreto aprobado hoy por el Gobierno.