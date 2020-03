Unidas Podemos propone una comisión de investigación al rey Juan Carlos que el PSOE rechaza

Unidas Podemos ha anunciado hoy su intención de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las supuestas donaciones vinculadas al Rey emérito Juan Carlos I. El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, considera necesario “que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado”, asegurando que trabajarán “hablando con el resto de grupos parlamentarios”, para llevar a las Cortes una iniciativa de este tipo “que pueda llegar al final” de este asunto.

La idea, que había sido trasladada previamente por los morados a sus socios de Gobierno, no ha encontrado sin embargo el acuerdo de los socialistas, quienes han contestado a la formación liderada por Pablo Iglesias que el Parlamento controla al Gobierno pero no a la Casa Real, explican fuentes del PSOE consultadas por la SER. Los morados, que consideran el asunto, de confirmarse, “enormemente lesivo para la democracia española” no han presentado formalmente la petición pero desde el PSOE recuerdan que los letrados de la cámara “ya han rechazado la admisión a trámite de iniciativas similares” explican desde el partido, en lo que podría traducirse como una nueva brecha entre el PSOE y Unidas Podemos.

Paralelamente, ERC y el Grupo plural, de que forma parte JxCat, Compromís, Más País y el BNG, han registrado una iniciativa pidiendo la creación de una comisión de investigación del rey emérito y las supuestas donaciones.

Una iniciativa que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido por “salud democrática” y por “la propia salud de la institución”, mientras por los republicanos, Gabriel Rufián, reconocía no tener “muchas esperanzas” en que salga adelante pero señalando que si hay un tema “que merece ser tratado por este Gobierno del cambio”, debería ser este. A última hora de la tarde, el PNV se ha sumado a los apoyos a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, que ha confirmado que apoyarán “las medidas enfocadas a este fin”.

Las intenciones para crear una comisión de investigación de este tipo no son nuevas, pero el Tribunal Constitucional ya tumbó una iniciativa idéntica para crear una comisión de investigación sobre la Corona en el Parlament de Catalunya subrayando que “trabajos de indagación sobre la persona del Rey, ya lo sea sobre el actual o el que lo era, resultan contrarios al estatus constitucional del Monarca" porque "la inviolabilidad lo preserva de cualquier tipo de censura o control de sus actos".

Según informa la Agencia EFE, que a su vez cita al periódico local Tribune de Genève, la Fiscalía de Ginebra investiga unas donaciones millonarias presuntamente vinculadas con el rey Juan Carlos. Según el periódico suizo, las donaciones son investigadas desde el año 2018 por el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, ante la sospecha de que se trate de operaciones de blanqueo de dinero, aunque las pesquisas se habían llevado con discreción y no se habían confirmado hasta ahora.