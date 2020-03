La Fiscalía usa 'No woman, no cry' en su página web para el 8M

No woman no cry. La Fiscalía General del Estado ha utilizado el título de la mítica canción de Bob Marley para publicar un artículo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El 'No woman no cry' aparece en la barra de dirección de un artículo del gabinete de prensa sobre Fiscales en Defensa de la Mujer.

La Fiscalía General del Estado, que dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado, recoge entrevistas con tres fiscales especialistas en violencia de género sobre cómo desarrollan su trabajo en la protección y atención a las víctimas.

Los tres fiscales entrevistados son hombres. No hay entrevista a fiscalas para el 8-M. Hablan Jesús Gil, fiscal delegado de violencia contra la mujer de Castilla-La Mancha; Fernando Martínez Quiroga, el de A Coruña y Evaristo Antelo Bernárdez, el de Zamora.