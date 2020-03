La temporada empezó de manera desastrosa para él, ya que los problemas del Málaga con el fair play financiero impidieron que le pudieran inscribir, pero José Rodríguez ha vuelto a sonreír en el Fuenlabrada. Aunque la racha no es buena, el mediocentro es claro en Carrusel Madrid: "Es verdad que la dinámica no es buena, tampoco es para estar alarmados porque estamos en una posición cómoda en la tabla. Creo que todos hubieran firmado estar en esta posición a principio de temporada".

Preguntado por su periplo por el mundo, ha definido su paso por el Galatasaray como "pasión", por el Macabbi como "un país muy sano que no es lo que parece", en el Fortuna "se llevan una parte de mi corazón. Tarde o temprano volveré a jugar ahí". Al contrario define su paso por el Mainz: "El error de mi vida. Creo que fueron muy injustos con mi situación por lo que me pasó. En mi debut me sacaron una tarjeta roja y el club me sentencia. No le echo la culpa a nadie, solo pienso que mi carrera era ascendente y cuando llego a Alemania pues mi carrera baja muy, muy rápido".

El niño elegido de Mourinho, que le hizo debutar con 17 años, ha asegurado que siempre estára "agradecido a Mourinho, pero sobre todo al Real Madrid, eso me queda claro".