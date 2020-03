La comentada publicación de Iker Jiménez sobre el coronavirus: solo necesita una imagen

Y por si hay que especificar aún más añadiré que estoy a muerte con los médicos y sanitarios comprometidos, con los profesionales de todas las áreas, que están trabajando a tope. Yo me centro en quienes se empeñan en que esto sea como una broma. Nada serio. Que no pasa ná.

Por cierto que a quienes buscan algún tipo de significación política en mis actos o manifestaiones, decirles que quizá hayan olvidado la que tuve con el Ébola y el anterior gobierno. Problemas serios.

Yo no comulgo con nadie.

No me fío de nadie.

No sigo directrices de nadie.