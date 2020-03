Los gestos antisemitas de un jugador a la hinchada rival tras ser expulsado

Terrible episodio sucedido en la Primera Nacional -la Segunda División argentina-. Arnaldo González, centrocampista del Nueva Chicago, fue uno de los nombres propios del encuentro contra el Atlanta. El jugador argentino mostró su enfadó cuando el árbitro le enseñó la tarjeta roja y lo pagó con la hinchada rival.

Arnaldo González y su REPUDIABLE gesto antisemita cuando se iba expulsado de la cancha de Atlanta. pic.twitter.com/IvqTfgYPGG — TyC Sports (@TyCSports) March 8, 2020

Cuando abandonaba el campo, el jugador hizo un gesto antisemita dedicado a los seguidores del equipo rival, que fue captado por la transmisión de TyC Sports. Horas más tarde, el club emitió un comunicado condenando la actitud de su jugador.

"Desde el Club Atletico Nueva Chicago repudiamos los gestos realizados por el jugador Arnaldo González, y evaluaremos las medidas disciplinarias a tomar. Pedimos disculpas a todos los hinchas del Atlanta y a toda la comunidad judía", decía el comunicado.

El propio Arnaldo González pidió disculpas en un vídeo compartido por el club. Quería pedirle disculpas a la comunidad judía. Acabo de ver el vídeo y me da mucha verguenza. No soy así. Fue un momento de calentura tras ser expulsado y recibir insultos. Reaccioné de una manera de la que no tengo que reaccionar. Espero que puedan aceptar mis disculpas: la comunidad judía y la gente de Atlanta", explicó.