Inter, Getafe y la UEFA buscan alternativas para el partido de la Europa League

En menos de 48 horas la UEFA debe decidir si el partido de ida entre el Inter de Milán y Getafe se va a jugar en el Giuseppe Meazza, lo hará en otro estadio fuera de la región de Lombardía o incluso se suspenda. Desde el Getafe aceptan jugar el partido a puerta cerrada (incluso la vuelta en el Coliseum) pero necesitan seguridad para la expedición que se va a desplazar el mismo jueves día del partido.

La UEFA ha pedido paciencia a ambos clubes y va a tomar una decisión en las próximas horas para que el conjunto azulón termine de planificar su viaje. Mañana mismo podría haber una resolución al problema. Aún así el Getafe no quiere riesgos y fuentes del club nos confirman que si no hay garantías para la expedición y tampoco para ir y volver en el día, no viajarán a la sede del partido.

Hay un precedente de esta misma tarde con el partido de la Youth League entre el Inter y el Rennes del próximo miércoles. El conjunto italiano ha anunciado que su equipo no va a presentarse al partido que se iba a disputar en Florencia con el objetivo de preservar la salud de su equipo juvenil. El Inter automáticamente ha perdido el partido 0-3 y ha quedado eliminado.