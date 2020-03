Seis presos mueren en Italia en medio de protestas carcelarias por las restricciones por coronavirus

Seis presos de la cárcel de Módena (norte de Italia) han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus, mientras se extienden los motines en al menos 27 prisiones de todo el país.

La magistratura investiga ya la causa de las muertes aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso de estupefacientes durante el desconcierto de las protestas.

Saqueos en las enfermerías

Al menos tres de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena ayer domingo, mientras que de los otros tres aún debe esclarecerse la causa, según explican fuentes del sindicato Coordinación Nacional de la Policía Penitenciaria (CNPP).

Desde el ministerio de Justicia confirman también esta hipótesis, pues dos cadáveres no presentaban "señales de lesiones físicas" y el otro de cianosis, coloración negruzca de la piel por problemas circulatorios.

La cárcel ha sido este lunes vaciada para que las autoridades realicen las pesquisas necesarias, por lo que los presos han sido trasladados a otras instalaciones.

El motín en Módena, ciudad de la región de Emilia Romaña, comenzó contra las restricciones en el régimen de visitas impuestas por el Gobierno italiano para tratar de contener la propagación del coronavirus, que ya suma en Italia 366 muertos y 6.387 contagiados, sobre todo en el norte del país.

Cárceles inhabilitadas

Según el diario italiano 'La Repubblica', dicho centro ha registrado importantes daños por las protestas de los presos, que piden la imposición de más restricciones por el brote del nuevo COVID-19. El objetivo de las autoridades es desalojar por completo el edificio principal de esta cárcel. "Se quejan sobre todo de las fuertes limitaciones en las reuniones con miembros de la familia, piden garantías contra la infección por coronavirus como reducir el hacinamiento", apunta el medio.

En el hospital policlínico de Módena están ingresados cuatro presos heridos en estado grave y con pronóstico reservado. Hasta el momento, este centro a trasladado a 18 presos a diferentes hospitales, la mayoría por intoxicaciones.

"La cárcel está completamente inhabilitada", ha explicado el secretario general de Policía penitenciara (Sappe), Francesco Campobasso. "En 25 años no he visto una situación de este tipo. Por citar las palabras de un colega: ni un huracán habría provocado algo tan devastador. Es una situación muy triste de ver. Sobre las causas precisas no puedo explicarme o lanzar hipótesis pero desde hace años el sistema carcelario tiene políticas erróneas como la vigilancia dinámica", ha señalado.

Protestas activas en todo el país

La Prefectura de Milán ha celebrado este lunes una reunión del comité provincial del orden y de seguridad pública para abordar la situación por el coronavirus y la situación concreta en la cárcel. Las fuentes consultadas por 'La Repubblica' han indicado que las tres primeras muertes registradas en las protestas carcelarias no estarían directamente vinculadas a las protestas.

Las protestas siguen actualmente activas en otras partes del país como en Milán (norte), donde algunos reclusos se han subido al tejado de la penitenciaría de San Vittore; pero también en Módena, Prato (Centro) y Roma, así como Foggia, Bari y Palermo (sur), han indicado las mismas fuentes.

Una de las más importantes se produjo en la noche del pasado domingo en Pavia (norte), sofocada horas más tarde, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a dos policías como rehenes y liberaron a varios reos.

En Foggia, los prisioneros arrancaron puertas al grito de: “Queremos el perdón y la amnistía, no podemos estar así ante el riesgo del coronavirus. Vivimos peor que tú, vivimos en el infierno". Cincuenta de ellos lograron escapar, de los que solo treinta fueron bloqueados por la policía en las inmediaciones, según apunta el canal de televisión 'Sky TG24', donde señalan que en dicha cárcel hay actualmente 608 prisioneros mientras la capacidad óptima es de 365.

Ecco cosa sta accadendo al #carcere di #Foggia in queste ore.



Decine di detenuti evasi che stanno rubando auto, mettendo in ostaggio attività commerciali.



Tutto questo è INAUDITO.



C’è bisogno di un intervento immediato del Governo, IMMEDIATO!#COVID2019 #coronavirusitalla pic.twitter.com/o1fe5RktTC — Matteo La Torre (@Matteo_LT) March 9, 2020

Respuesta del Gobierno

También el pasado domingo se produjeron motines en centros penitenciarios de Nápoles, Salerno o Frosinone, en el sur, y en las de Alessandria y Vercelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo, en la región norteña de Piamonte.

Para el secretario general del Sindicato Autónomo de la Policía Penitenciaria (SEPPE), Donato Capece, se trata de "intentos para instrumentalizar las decisiones del Gobierno" para "destruir celdas y prisiones".

En la cárcel napolitana de Poggioreale unos mil reclusos se amotinaron y causaron destrozos hasta inhabilitar por completo el ala derecho del edificio, animados desde fuera por sus parientes, denuncia la Organización Sindical Autónoma OSAPP en un comunicado.

Los desperfectos suman "cientos de miles de euros" y la revuelta fue sofocada gracias a la intervención de cientos de agentes llegados incluso de otros lugares, explica el secretario del OSAPP, Leo Beneducci.

El ministro de Justicia italiano, Alfonso Bonafede, aseguró que comprende "las tensiones" dentro de una cárcel derivadas de una "emergencia" como la del coronavirus pero afirmó que su voluntad es "proteger la salud de quien trabaja y habita las cárceles".

En este sentido trató de tranquilizar a los presos al decir que las medidas del decreto, como el límite a las visitas o la suspensión de los permisos de semilibertad, solo estarán vigentes durante los próximos 15 días para garantizar el bienestar de los recluidos.

"Pero debe quedar claro que toda protesta a través de la violencia es solo digna de condena y no conllevará a ningún buen resultado", advirtió en un comunicado.