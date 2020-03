Los letrados del Congreso vuelven a rechazar que se investiguen las cuentas del Rey Juan Carlos

Los letrados del Congreso vuelven a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito. Según ha sabido la SER, la nota que han emitido este lunes los letrados y que analiza mañana la Mesa del Congreso desaconseja la admisión a trámite de las dos peticiones que habían registrado Unidas Podemos, ERC y el Grupo Plural a raíz de la publicación de una presunta donación del Rey de Arabia Saudí al monarca en un periódico suizo. Los letrados basan su decisión en dos artículos de la Constitución: el 56.3, que establece la inviolabilidad del Rey, y el artículo 65, que dispone que el monarca "distribuye libremente" el presupuesto que recibe del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.

El pronunciamiento de los letrados de la Cámara coincidirá casi con toda probabilidad con la decisión que tome la Mesa del Congreso, aunque el PSOE tendrá que apoyarse en la derecha, porque quienes piden que se investigue al rey son sus socios de gobierno y la mayor parte de los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la investidura, incluido el PNV. El PP ya ha dicho que también seguirá el consejo de los letrados como se ha hecho en otras ocasiones.

No es la primera vez que el Congreso rechaza investigar al rey Juan Carlos. En 2018 Unidas Podemos pidió en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación tras la publicación de unas grabaciones del Comisario Villarejo en las que Corinna Larsen acusaba al rey emérito de prácticas susceptibles de delito. Una de las peticiones reclamaba que se investigara al rey "desde que dejó de ser Jefe del Estado", para sortear la prerrogativa constitucional de que el monarca ya no tiene responsabilidad penal. En aquel momento los letrados dieron un argumento similar: "Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, tienen efectos jurídicos permanentes".

El Tribunal Constitucional también tumbó una iniciativa similar en 2019 para crear una comisión de investigación sobre la Corona en el Parlamento de Cataluña subrayando que "los trabajos de indagación sobre la persona del Rey, ya sea sobre el actual o el que era, resultan contrarios al estatus constitucional del monarca" porque "la inviolabilidad lo preserva de cualquier tipo de censura o control de sus actos".

El escrito presentado conjuntamente por Unidas Podemos y ERC pide que se investigue las presuntas irregularidades realizadas por el jefe del Estado sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí. Para intentar salvar el veto de los letrados, los morados argumentaban que Don Juan Carlos ya no es Jefe del Estado y que la presunta comisión de delitos, como el blanqueo de capitales, podrían seguir produciéndose en la actualidad o podría haberse cometido con posterioridad a su abdicación, momento en el que, en contra de lo que sostienen los letrados y el Tribunal Constitucional, dejó de ser inviolable.