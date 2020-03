Sanidad confirma 999 casos de coronavirus en España

El ministerio de Sanidad ha confirmado que el número de casos de coronavirus en España asciende a 999. Es el dato actualizado ya que el portavoz Fernando Simón daba la cifra de 904 unos minutos antes de conocerse el nuevo recuento.

La mayoría en la Comunidad de Madrid con 469 casos y el País Vasco con 149. En ambas zonas se estudiará tomar las "medidas más adecuadas" para frenar la expansión del Covid-19. "Se baraja tomar medidas importantes", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El Gobierno hará públicos dos informes a lo largo del día. Uno a las 13:00 horas y otro a las 18:00, con datos actualizados de las comunidades autónomas.

Aún así, ha incidido Simón en la importancia de abordar la situación sanitaria en un momento en que el sistema se pone a prueba por la expansión del virus. "Esto está suponiendo un estrés para los servicios sanitarios y lo importantes son las medidas de control antes que dar los datos al ministerio. Nos interesa controlar el problema no tener el último dato", ha explicado Simón.

China tiene una situación "muy favorable" con un centenar de casos en Hubei. En Corea del Sur llevan seis días con un descenso progresivo aunque aún hay 400 casos diarios. "Italia con más de 7.000 casos es el país más afectado en Europa y con las medidas restrictivas debería empezar a verse que se reducen", explica Simón.

¿Qué pasa con las fiestas de las Fallas?

"En España hay dos zonas en las que hay contagio comunitario así que se van a discutir medidas. En el resto del país, aunque hay sobrecarga la situación es distinta", ha asegurado.

Preguntado por posibles restricciones en Valencia por las próximas fiestas de la Fallas, Simón ha explicado que ahora hay que centrarse en el País Vasco y Madrid. "No se pueden implementar medidas que no estén bien meditadas. No tiene ningún sentido adoptar medias que no van a poder implementarse", ha expresado el portavoz del ministerio que ha insistido en la importancia de adoptar medidas higiénicas a nivel personal.

"Esta medida es un ejercicio de responsabilidad individual que tiene que ir de la mano la acción institucional", afirma Simón.

¿Es España zona de riesgo del coronavirus?

La decisión de si España se incluye como zona de riesgo por coronavirus depende de cada país.

"España es un país que está identificado de transmisión local aunque fuera a partir de casos importados. Algunos países pueden ponernos como zona de riesgo aunque no nos guste, pero las medidas se toman por seguridad. Lo que tenemos es que cambiar la situación", afirma.

Felicitación de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un 'tuit' para reconocer el "gran esfuerzo" que están realizando los profesionales sanitarios de Madrid, País Vasco y la Rioja, las comunidades autónomas con un mayor número de casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus.

Sánchez se ha pronunciado así antes de asistir por primera vez la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del coronavirus, al que asiste también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

"Asisto esta mañana al Comité de Seguimiento del Coronavirus. Mi reconocimiento a los profesionales sanitarios, especialmente en las CC.AA. de Madrid, País Vasco y La Rioja que están realizando un gran esfuerzo. Su labor es reflejo de nuestro sólido Sistema Nacional de Salud", ha escrito el presidente del Gobierno.