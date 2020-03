Directo | Comparecencia de Salvador Illa

La Federación Italiana de Fútbol no excluye suspender Serie A si hay jugadores contagiados. Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) aseguró este sábado que, si hubiera contagiados por coronavirus entre los futbolistas, no excluye suspender definitivamente la Serie A italiana. Informa Bruno Alemany en Carrusel Deportivo http://cort.as/-V0Oo

Íñigo Renedo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que no recomienda "a nadie nada" relacionado con las manifestaciones convocadas en España este domingo por el Día Internacional de la Mujer y que cada persona debe considerar si asistir o no. "Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera", ha asegurado este sábado tras ser preguntado en rueda de prensa si recomienda o no asistir al evento en plena expansión del coronavirus.