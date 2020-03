Guardiola, Mario Suárez, el Oviedo... los protagonistas que prefieren aplazar a jugar sin público

Este martes el Ministerio de Sanidad decretó la decisión de disputar todos los eventos deportivos profesionales y no profesionales, ya sean estatales o internacionales, a puerta cerrada como medida de contención del Coronavirus.

No obstante, hay quienes piensan que lo mejor sería aplazar los partidos y/o suspender las competiciones deportivas. Es el caso de los siguientes protagonistas del mundo del fútbol.

PEP 💬 Si la UEFA dice que tenemos que jugar sin espectadores lo haremos. Me encantaría jugar con aficionados. Si va a pasar durante mucho tiempo no tiene sentido. Pero la salud es lo más importante. Que las cosas mejoren en cada país día a día. — Manchester City (@ManCityES) March 10, 2020

Como por ejemplo Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, el cual explicó en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles con el Arsenal su punto de vista acerca de esta situación.

"Es algo que ya ha pasado en Italia y en España y que terminará pasando aquí. Tenemos que preguntarnos si merece la pena jugar al fútbol sin espectadores. Hacemos nuestro trabajo para la gente, pero si ellos no pueden venir, ¿qué sentido tiene?", dijo el entrenador español al ser preguntado por la amenaza del coronavirus en la Premier League. "Haremos lo que tengamos que hacer, pero no me gustaría jugar sin público", sentenció.

Practicar el deporte,en mi caso el fútbol,sin público/afición no tiene sentido.

Jugar a puerta cerrada es una incongruencia,la salud es lo primero, pero en los viajes hasta el partido(tren ,avión..) ¿ no hay riesgo ?

Si tan grave es la situación,que se suspenda el campeonato. — Mario Suárez (@MarioSuarez4) March 10, 2020

Por su parte, Mario Suárez, centrocampista del Rayo Vallecano, declaró este martes que jugar a puerta cerrada como está previsto las dos próximas jornadas es 'una incongruencia' y confesó que 'si tan grave es la situación' creada por la epidemia del coronavirus 'que se suspenda el campeonato'.

"Practicar el deporte, en mi caso el fútbol, sin público y afición no tiene sentido. Jugar a puerta cerrada es una incongruencia, la salud es lo primero, pero en los viajes hasta el partido (tren ,avión...) ¿no hay riesgo? Si tan grave es la situación, que se suspenda el campeonato", opinó el jugador madrileño a través de sus redes sociales.

Por su parte, el Celta de Vigo y clubes de Segunda División como el Real Zaragoza o el Real Oviedo, este último además juega los dos partidos de las dos próximas jornadas de Liga en casa, también se han mostrado en contra de jugar a puerta cerrada.

🔵 COMUNICADO OFICIAL 🔵



El #RealOviedo solicita el aplazamiento de los dos próximos partidos, a disputarse en el Carlos Tartiere https://t.co/3As4E0aQXh pic.twitter.com/zIklmrQyYx — Real Oviedo (@RealOviedo) March 10, 2020

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado de manera oficial al CSD, a la RFEF y a LaLiga que se suspendan los partidos de fútbol de todas las categorías.