Simeone: "Ojalá se juegue con gente; no sería justo para el Liverpool"

Tras el ambiente de alerta que se ha creado mundialmente por el Coronavirus, era de esperarse que uno de los temas a tratar en las ruedas de prensa de los entrenadores que afrontarán partidos importantes en las próximas semanas, era este.

El estratega del Atlético de Madrid no quiso pasar desapercibido y dio su opinión acerca de la situación que hoy incumbe a los clubes europeos (como los italianos o españoles) que tienen que jugar sus partidos sin su afición: "Ojalá se juegue con gente; no sería justo para el Liverpool", dijo Simeone haciendo alusión al partido de vuelta que se jugará mañana en Anfield.

Además de responder esto, el argentino habló acerca de la medida de LaLiga que supone jugar las dos próximas jornadas a puerta cerrada: "Opinar no sería justo. El favoritismo de jugar de visitante no va de la mano con esta enfermedad que nos afecta a todos. No tenemos mucha fuerza para tomar decisiones. Están trabajando, imagino, para poder resolver. Estamos para hacer lo que sea lo mejor para el mundo", sostuvo el 'Cholo'.

En cuanto al ámbito futbolístico se refiere, comparó la eliminatoria que el 'Atleti' jugará mañana con la que disputaron frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo el año pasado: "Allí no pudimos jugar ni competir. Aquí intentaremos pasar a la siguiente ronda", concluyó diciendo.