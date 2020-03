Ni besos ni abrazos: así son las medidas para evitar el contagio por coronavirus

La expansión del COVID-19 en España tensa el sistema sanitario y las medidas para evitar el contagio tendrán consecuencias en la economía del país aun por determinar. Desde el comienzo de la crisis, las autoridades han hecho hincapié en la importancia de unas medidas higiénicas para contener el avance del coronavirus. Con el aumento exponencial de casos de contagios y de fallecidos, es necesario extremas las medidas de precaución. Algunas de ellas van en dirección contraria a la cultura mediterránea arraigada como es el contacto físico.

Los especialistas insisten: lavado de manos, evitar diseminar gotitas durante las toses y estornudos, mantener entre uno y dos metros de distancia y no darse besos ni la mano. Este aspecto es especialmente relevante. "Las gotas no van más allá de metro y medio. Si tosemos y nos tapamos no se van a ir a más dos metros. Te vas fijando que son cosas que antes no poníamos tanta atención y ahora hay que hacerlo", explica Guadalupe Fontán, portavoz del Consejo General de Enfermería y coordinadora de Enfermería del grupo de expertos que han colaborado en la elaboración de protocolos de actuación basados en la evidencia científica para el ministerio de Sanidad.

Ni besos ni abrazos y otras medidas necesarias

Las autoridades toman distintas decisiones que varían según avanza el número de casos. De forma paralela es necesario que la población adopte una serie de medias para evitar el contagio que recuerda la enfermera Guadalupe Fontán.

- No dar besos ni abrazos. "Hay que decirlo con una sonrisa, no pasa nada. Es algo cultural. Nadie se lo va a tomar mal dadas las circunstancias y ha que perder la vergüenza", cuenta Fontán.

- Lavar las manos con agua con jabón. La recomendación son manos limpias y no llevarse la mano a la boca, nariz y ojos tras tocar una zona que no se sabes si está desinfectada.

- Evitar diseminar gotitas. A la hora de estornudar y toser hay evitar que esas gotitas queden en nuestro entorno…con pañielos desechable…evitar diseminar…

¿Es mejor el lavado de manos con jabón o con gel desinfectante?

La OMS recomienda el lavado de manos de jabón porque es la manera más efectiva de evitar la propagación de patógenos. Y es algo que está al alcance de la mayor parte de la población. Reduce en un 90% la transmisión virus, microbios y bacterias.

"La lógica y dadas las circunstancias ha que lavarse las manos con la frecuencia necesaria como antes de comer, tras usar el transporte público y o si has estado usando zonas comunes. Hay que cuidar las manos para que no se produzca una dermatitis o grietas", advierte Fontán. "Dependiendo del tipo de patógeno, el lavado de manos con jabón reduce su número y penetra en su interior según su cubierta lipídica y lo desactiva. Luego se elimina por el arrastre", cuenta.

El gel desinfectante actúa de otra forma. No se produce arrastre. Actúa el alcohol que se recomienda en proporciones entre 60 y 80%. Dependiendo del tipo de alcohol y de su proporción varía su efectividad.

¿Es necesario un jabón especial?

El lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos mientras que el gel desinfectante hay que frotarlo entre 15 y 30 segundos.

"Las personas tienen que pensar que puedo hacer por mí y por los demás", pide Guadalupe Fontán. Cualquier jabón neutro es suficiente para que se produzca el arrastre de patógenos. No es necesario comprar un jabón específico.

"Que cada uno ponga su granito de arena. El problema es que si hay muchas personas afectadas. Lo que podemos hacer es intentar que nuestro entorno y familia asuman su responsabilidad para intentar contener lo que pueda", pide la enfermera.