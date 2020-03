Así fue el regreso de 'Aquí hay tomate' a Telecinco: "¿Me has echado de menos?"

Telecinco sigue celebrando su 30 aniversario introduciendo en su programación algunos eventos especiales que tiran de la nostalgia para recordar algunos de los espacios más importantes de su historia. Este lunes, por ejemplo, 'Sálvame Banana', el último tramo del programa, se convirtió en 'Sálvame Tomate' para homenajear a 'Aquí hay tomate'.

"Estamos a punto de despedir 'Aquí hay tomate' y yo quiero decir solo una cosita: 'Aquí hay tomate' solo era un programa de televisión", dijo Jorge Javier Vázquez en la despedida del 'Tomate': "La gente que nos ha criticado lo hemos aceptado y lo entendemos, porque el que mucho triunfa mucho le critican. Se acabó todo y hasta la próxima", terminó Carmen Alcayde.

'Aquí hay tomate' se despidió de su audiencia hace ocho años y este lunes, 9 de marzo, volvió a la pantalla con sus presentadores titulares sentados en la famosa mesa del programa y contando también con algunos de sus reporteros más populares: Mar Torres, Miquel Serra y Alfonso Ferrandis. Además, el espacio también introdujo otros elementos característicos de su escenografía, sus clásicos cebos y videos cortos centrados en algunos personajes del corazón como Isabel Pantoja.

Antes de terminar, Jorge Javier aseguró que no le importaría "hacer esto todos los días" y Carmen Alcayde le preguntó si le había echado de menos en todo este tiempo. ¿La respuesta del presentador? "Ya no, ha pasado mucho tiempo. Llevamos 12 años sin trabajar juntos, pero te veo y me traes muy buenos recuerdos", contestó él.

"Yo te he echado de menos y sobre todo echo de menos cobrar lo que cobras tú", dijo ella.

Conviene destacar que 'Sálvame Tomate' será la nueva denominación que adoptará a partir ahora la última parte de 'Sálvame'.