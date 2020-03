Miguel del Arco: "El teatro debe ser declarado zona catastrófica"

"Tenemos que seguir adelante, no podemos permitirnos el lujo de cerrar", dice Miguel del Arco, director del Pavón Teatro Kamikaze de Madrid, que gestiona junto con Israel Elejalde, Jordi Buxó y Aitor Tejada. Los cuatro han decidido mantener el estreno este jueves de su última producción, Traición, de Pinter, que dirige el propio Elejalde, reduciendo el aforo de su patio de butacas de 600 localidades a 200. En declaraciones a la Cadena SER, Del Arco señala que "medio en broma nos decimos que a lo mejor no morimos de coronavirus pero sí de las contingencias porque, cómo vamos a pagar el alquiler o las nóminas de los trabajadores, cómo hacemos con las agendas que tenemos cerradas, no tenemos medidas de flexibilidad".

Del Arco asume que con los ingresos de taquilla de un tercio del patio de butacas es imposible cubrir gastos y confiesa que están "en shock, vamos a aplicar lo que nos dicen pero esto va a ir a más y, francamente, igual que hay una declaración de zona catastrófica cuando hay una lluvia brutal o un desastre, yo necesito que este teatro sea declarado zona catastrófica porque lo es, y espero que estén contemplando las medidas de ayuda porque si no, a lo mejor tenemos que cerrar". Del Arco se suma a esta petición de declaración de "zona catastrófica" para el teatro que ayer ya formuló a la SER un responsable de la productora de musicales SOM Produce.

El director de escena explica que al teatro privado le afecta de otra manera la suspensión de funciones o la reducción de aforos, fundamentalmente porque los públicos tienen presupuestos cerrados y las compañías van a caché, mientras que el teatro privado, con estas medidas, "se hunde, dependemos de la taquilla y no sabemos cuántos días vamos a estar así".

Sobre si han mantenido conversaciones con la Administración, Del Arco dice que le ha llamado Andrea Levy "para decirnos que tenemos su apoyo, pero anoche me llamó mi madre y me dijo lo mismo; de momento no hay nada concreto en cuanto a medidas para paliar este desastre, esta catástrofe".

Esta tarde está previsto que se celebre una reunión de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, de la que se espera que salga una postura común: "Es absolutamente imprescindible que haya una posición colectiva", añade Del Arco.