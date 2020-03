El espectacular desempeño de Gareth Bale en el Tottenham le dio la posibilidad de hacerse ver a nivel internacional. Sus seis temporadas en los Spurs, de menos a más, de la defensa al ataque, le pusieron en lo más alto del panorama futbolístico con su fichaje por el Real Madrid.

Sin embargo, ningún comienzo es sencillo y lo que ha contado el que fuera su entrenador cuatro años, Harry Redknapp es una prueba de ello: "Se habían jugado 24 partidos con Bale en el once sin ganar. Vino Alex Ferguson y me dijo: 'No le pongas, Harry, es un jugador con mala suerte".

En una entrevista de Sky Sport, el entrenador ha destacado a su compatriota: "Oí rumores de que lo iba a prestar, pero nunca en un millón de años iba a ceder a Gareth Bale. Si se hubiera quedado en el lateral izquierdo, probablemente habría sido el mejor lateral izquierdo del mundo, pero pensé que obtendríamos más de él más arriba"