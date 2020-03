Saúl Ñíguez ha sido entrevistado por Movistar + en la previa del decisivo partido contra el Liverpool. Más previa imposible, ya que el mediocentro ha hablado minutos antes del calentamiento, a la llegada del Atlético a Anfield.

Sobre el mítico césped, Saúl ha negado que hayan hablado durante la semana sobre el varapalo de Turín: “Sinceramente no, es una lección que tienes que aprender directamente desde tu tropiezo. En casa fuimos mejores que la Juventus, en su casa ellos fueron mejores que nosotros. Cosa que hoy no puede ser, hay que afrontar el partido como si no se hubiese jugado el partido de ida, hoy es un partido único, es la final para seguir en esta competición tan bonita y que nos gusta tanto y lo tenemos que afrontar como tal”.

“Con muchísimas ganas de afrontar esta emoción, de jugar en este tremendo campo y como siempre con nuestra afición que hoy tampoco nos deja solo a pesar de todos los problemas que puede haber. Vienen 3000 almas que se van a dejar todo en el campo igual que nosotros”, ha añadido.

Por último, cuestionado sobre el “plan” que va a seguir el Atlético, ha respondido: “Todo depende del partido, en estos partidos no hay plan porque tienes pensada una cosa y de repente el rival te la cambia por completo, tenemos que adaptarnos a todas las condiciones y hacerlo lo antes posible, no perder ni un solo minuto en el partido”.