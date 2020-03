Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel por agresión sexual

El exproductor de películas Harvey Weinstein ha sido condenado a 23 años de prisión. Su juicio por agresión sexual el mes pasado fue aclamada como una victoria para el movimiento #MeToo contra la conducta sexual inapropiada de hombres poderosos.

Weinstein es uno de los productores más influyentes de Hollywood. A sus 67 años se enfrenta una sentencia de 23 años en prisión, después de que un jurado el 24 de febrero lo encontrara culpable de agredir sexualmente a la ex asistente de producción Mimi Haleyi y violar a la ex actriz aspirante Jessica Mann. Los fiscales en los documentos presentados ante la corte la semana pasada pidieron que la sentencia debería reflejar no solo los delitos de los que fue condenado, sino toda una vida de abuso hacia otros.