Ana Pastor confirma que ha dado positivo por coronavirus

La diputada del Partido Popular y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha anunciado este miércoles en Twitter que ha dado positivo por coronavirus.

"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas", ha dicho Pastor en su mensaje.

Sin embargo, la política ha querido quitar importancia al asunto y ha tranquilizado a sus seguidores al informar que se encuentra "perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas".

"Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones Muchísimas gracias", ha dicho en otro mensaje la expresidenta del Congreso de los Diputados.

El positivo de Ana Pastor es el tercer caso de políticos españoles con el virus, después de que Javier Ortega-Smith y Carlos Zambrano, ambos de Vox, hayan dado positivo por Covid-19 en las últimas horas.