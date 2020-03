12

Italy Clamps Down On Public Events And Travel To Halt Spread Of Coronavirus Una vista general de una plaza de San Pedro vacía y cerrada durante la emergencia de Coronavirus, el 11 de marzo de 2020, en Roma, Italia. El gobierno italiano ha tomado la medida sin precedentes de un bloqueo nacional, en un esfuerzo por combatir el segundo brote de coronavirus más mortal del mundo fuera de China. Pubs, cafeterías y restaurantes cierran a partir de las seis de la tarde. Los movimientos de entrada y salida están permitidos solo por motivos laborales y de salud probados por un certificado médico. El número de casos confirmados de la enfermedad de Coronavirus COVID-19 en Italia ha aumentado al menos a 10590, mientras que el número de muertes superó los 827. Antonio Masiello (Getty Images)