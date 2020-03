La crítica de Fernando Alonso sobre la gestión del coronavirus: "Me quedo de piedra..."

Fernando Alonso ha mostrado por las redes sociales su disconformidad con respecto a la gestión que está realizando el gobierno español sobre la crisis del coronavirus. El piloto español dice quedarse “de piedra” y utiliza un tono irónico ante algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo.

“Me quedo de piedra. Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria… (¿va a ser diferente en España?). Que eviten salir a la calle gente con síntomas… (¿los demás al parque? ¿A los bares?). Que cada comunidad autónoma decida… (no se pillan los dedos ni queriendo)”, comentó Alonso por su cuenta personal de Instagram.

El asturiano cree que España sigue por detrás de otros países en cuanto a medidas. Muchas a medias, según su criterio. Y envía un mensaje de concienciación a la gente. “Necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por enfermar, ¡es por contagiar! Cada uno en su ámbito y entorno. Y esto no es un tema personal. Es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien”.

Por último, Fernando Alonso ha querido mandarle un mensaje de agradecimiento a médicos, enfermeros, farmacéuticos y todo el personal sanitario involucrado en la lucha contra el coronavirus. “Debemos dar como ellos lo mejor de nosotros mismo. Y ahora toca prevenir. En eso os vamos a ayudar entre todos. Frenemos los contagios”, concluyó el bicampeón de Fórmula 1.