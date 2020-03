Ni campeones, ni ascensos, ni descensos. El año debe darse por perdido. Es la tesis del entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ante la situación de parálisis que vive el fútbol español a raíz de la crisis del coronavirus.

"Sería una barbaridad dejar la clasificación como está ahora. No me parece justo. ¿Dejarlo en la primera vuelta? No sé si hay algo escrito, algo jurídico que se pueda aceptar, pero creo que no hay nada determinado", asegura el técnico en declaraciones que recoge el diario AS.

Su propuesta es que se llegue a un gran acuerdo para que "las cosas no acaben en los tribunales". Por eso lanza una propuesta tajante: "Lo más normal sería dar el año por perdido. Competición perdida, no hay ascensos, descensos ni campeones. Porque deportivamente no se consiguieron en el terreno de juego. Hay mucha gente que se podría sentir perjudicada, otros favorecidos, pero es lo más real. Desde mi forma de pensar, si esto sigue así, debería ser anulada".

Aunque el Depor es ahora cuarto por la cola, en puestos de descenso, él lo ve de otra manera: "En estos momentos no estamos en descenso. Habría que resolver el Rayo-Albacete y el Depor, tal y como está, no estaría descendido. Sería el Albacete. El único temor es que se decida en la primera vuelta. Pero no se puede contemplar después de las jornadas que llevamos jugadas, sería tremendo". Al término de esa primera vuelta el equipo gallego era colista, muy descolgado de los puestos de salvación, pero después inició una remontada que le ha llevado a estar incluso fuera de los puestos de descenso.