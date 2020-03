"Ortega Smith no tiene anticuerpos, tiene antidisturbios": Wyoming entrevista al coronavirus

El Gran Wyoming ha entrevistado este jueves al coronavirus en El Intermedio. Todo ello para conocer más sobre este virus que ha infectado a 3.148 personas y acabado con la vida de otras 87 durante estos últimos meses. Apenas unos días después de mantener una conversación telefónica con Andreu Buenafuente en Late Motiv, el también conocido como COVID-19 se ha presentado en el programa de La Sexta tras adueñarse del cuerpo de Dani Mateo: "Aquí comienza la entrevista más exclusiva del año".

En primer lugar, y tras sentarse cara a cara con el coronavirus, el Gran Wyoming ha explicado que han decidido entrevistar al coronavirus para dar voz a la figura más polémica de los últimos meses. Después de darle las buenas noches, y de evitar un apretón de manos que podría haber terminado en contagio, Wyoming le ha preguntado al virus sobre cómo deberíamos referirnos a él: "¿Cómo prefiere que me dirija a usted?".

"Solo se está contando lo malo sobre mí"

Después de valorar otras opciones como Covid o bichito, el coronavirus ha reconocido que prefiere que le llame por su nombre porque "hay confianza". A continuación, el coronavirus ha explicado que tiene la voz tomada porque ha tosido mucho durante los últimos días: "Al ser el coronavirus, yo tengo mis propios efectos todo el rato. Y estoy todo el rato con la fiebre y la tos".

De hecho, y con el objetivo de hacer la broma, se ha puesto a toser junto a un Wyoming que ha hecho todo lo posible para evitar el contacto con el virus. Tras las presentaciones, el coronavirus ha querido dar las gracias al programa por dejarle explicar frente a toda España su versión de los hechos: "Solo se está contando lo malo".

"No me recuerdes lo de Ortega Smith"

Después de que Wyoming le haya acusado de provocar una epidemia que está a punto de colapsar medio mundo, el coronavirus le ha explicado que hay otras formas de verlo: "Yo he hecho mucho por el planeta. ¿No estabais preocupados por el cambio climático? Llego yo, y bajan las emisiones del CO2". Pero no solo eso. El virus también ha explicado que, gracias a él, muchas personas han podido trabajar cómodamente desde casa: "¿Quién ha conseguido que por fin vayáis a poder trabajar cómodamente desde casa? ¿Ha sido el sarampión? No. Ha sido el menda lerenda".

Por último, el coronavirus ha sido preguntado el momento en el que contagió al diputado de Vox y secretario general del partido Javier Ortega Smith: "Ni me lo recuerdes. En qué momento se me ocurrió meterme en ese cuerpo. No tiene anticuerpos, tiene antidisturbios". Respecto al fin del coronavirus en España, el coronavirus ha explicado que tiene la intención de quedarse varios meses en nuestro país. En un futuro cercano, se marchará a Rusia junto a una salmonela que ha conocido una ensaladilla, donde podrán vivir tranquilamente alejados del foco mediático.