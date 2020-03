Coronavirus | Última hora, en directo: 7.753 contagiados y el número de muertos se dispara hasta los 288

Íñigo Renedo

¿En qué casos me devolverán el dinero si no viajo por el coronavirus? http://cort.as/-V2rj FACUA advierte: a no ser que la aerolínea o la agencia cancele el vuelo o se cierre el tráfico aéreo, a los consumidores les toca reclamar y pelear para que se les devuelva el dinero. Informa Elisa Muñoz