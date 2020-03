Lago Junior se ve obligado a cambiar sus planes y le pide matrimonio a su pareja en su casa

El jugador del Real Club Deportivo Mallorca, Lago Junior, ha volcado a sus redes sociales, concretamente a Instagram, que se ha declarado a su pareja y le ha pedido en matrimonio.

La anécdota es que, debido a la crisis del Coronavirus, el atacante del equipo balear ha tenido que hacerlo en el jardín de su casa. Evidentemente, no era lo que él tenía planeado.

Aquí lo comunicado por Lago Junior

"Bueno mi amor tenía un plan diferente entre familia, amigos y demás, pero las circunstancias me han obligado a cambiar el lugar y la compañía. Hemos pasado mucho juntos... hemos vivido muchos momentos malos juntos... pero hemos sabido cambiar ese dolor y sufrimiento por momentos maravillosos, risas, viajes, comidas y una vida juntos como queríamos... sabía que llegaría este momento en algún punto de mi vida... sabía que serías tú desde el primer momento en que te vi con esa sonrisa preciosa... sabía que algún día me pondría delante tuya y clavaría la rodilla en el suelo sacando de mi bolsillo un anillo para pedirte MATRIMONIO... para pedirte que me acompañes el resto de mi vida".

"Aquí lo estoy haciendo realidad, porque es lo que quiero contigo pasar todos y cada uno de mis días a tu lado y al lado de nuestra hija. Te amo mi amor (ha dicho que sí)".