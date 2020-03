Las medidas que pide el sector del teatro para sobrevivir a la crisis del coronavirus

Medidas de apoyo en cuatro bloques -laboral, financiero, fiscal y en materia de ayudas y subvenciones- son las que tiene sobre la mesa el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, remitidas por el sector de las artes escénicas. En conversación con la Cadena SER, el empresario teatral Jesús Cimarro, director de Pentación y presidente de la Federación que agrupa a la mayoría de compañías y empresas de artes escénicas de toda España (FAETEDA), explica que las medidas que le han remitido al titular de Cultura son las siguientes: ayudas para la financiación de los ERTES; aplazamiento del pago de impuestos como el IRPF, el pago a la Seguridad Social, el IVA y el impuesto de sociedades; en el terreno fiscal, la reducción del IVA en las entradas de las primeras 140 funciones del 10% actual a un 4%; la reducción del IVA en los cachés de las compañías del 21% actual a un 10%, lo que permitiría a los ayuntamientos -principales contratadores de las compañías en gira- disponer de mayor presupuesto para la contratación de espectáculos; aplazamiento en el pago de las deudas tributarias y del plazo para presentar las justificaciones de ayudas y subvenciones; en el terreno financiero, reducción del pago del IBI, la aplicación de líneas urgentes de crédito y de líneas de liquidez vía ICO. Según ha podido saber la Cadena SER, desde Cultura se está solicitando al sector una estimación de pérdidas económicas durante dos meses de cierre.

La SER también ha hablado con otros empresarios teatrales como Alejandro Colubi, que gestiona teatros como el Marquina o el Príncipe Gran Vía, en Madrid, y el Teatro Campos Elíseos en Bilbao. Colubi explica que aún no ha decidido si aplicará o no un ERTE a su plantilla, compuesta por cerca de 40 empleados directos: “La sensatez y la hombría de bien se tienen que imponer en estos momentos”, señala. Explica que están a la espera de ver qué medidas de apoyo al sector anunciarán el ministro y las distintas administraciones en los próximos días. Colubi cree que el “el sector está unido” y las administraciones son “receptivas” y señala: “No queremos prebendas, pero somos industria y queremos que se habiliten líneas de apoyo”. Para Colubi, este apoyo debería traducirse en la puesta en marcha “de líneas de crédito a largo plazo y con costes financieros mínimos, además de la exención de impuestos como el IBI y el IVA del 10% que se aplica a las entradas”. Colubi explica que el Teatro Marquina paga 21.000 euros de IBI al año y que los gastos que asume un teatro de 500 localidades, aun estando cerrado, se elevan a 50.000 euros mensuales.

El empresario teatral Enrique Salaberría, al frente del Grupo Smedia (Teatro Alcázar, Teatro Gran Vía, Fígaro, Pequeño Teatro Gran Vía, Carlos III de Aranjuez) explica que tras el cierre de sus teatros ha tenido que aplicar un ERTE a su plantilla de 176 empleados directos, y sólo 5 permanecen en sus puestos de trabajo. A diferencia de otros empresarios del sector, Salaberría huye del victimismo: “No somos el ombligo del mundo, somos una industria muy protegida y muy beneficiada, y lo digo yo que no tengo ninguna ayuda ni subvención, pero los más subvencionados son los que más se están quejando”. Salaberría sostiene que “si estamos en una emergencia nacional, pongamos el foco en lo importante: a mí me preocupan las cajeras de los supermercados, por ejemplo, que cobran sueldos miserables y nadie les ha dado un curso de medidas de protección”. En lo relativo a su sector, el empresario cree que sería positivo que “se eliminara el IVA en las entradas de las 140 primeras representaciones porque eso ayudaría a que se pudiera recuperar el dinero de la producción y dejarlo luego en un mínimo que nos permitiera trabajar en condiciones de competitividad”. “Espero que las medidas que se adopten permitan que no nos desangremos cuando podamos abrir las puertas”, concluye.

Desde la Red Nacional de Teatros Alternativos, que agrupa a 47 salas de toda España, Álvaro Moreno -miembro de su junta directiva- explica que las salas pequeñas necesitan ayudas urgentes, aunque estas no sean de gran volumen económico. Añade que las salas de menos de 200 butacas no tienen fondos de contingencia para sobrevivir a dos meses de cierre y poder reabrir después, “si no hay apoyos, vemos inevitable que se produzca el cierre de muchas salas de teatro en este país”. Álvaro Moreno explica también que el sector necesita de las administraciones la aplicación de medidas de reactivación de los hábitos de consumo una vez se abran los teatros.

Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza (FECED), que agrupa a 170 compañías, estima que las pérdidas para el sector de la danza en España serán de entre 20 y 25 millones de euros en 2020.

Desde el sector se pide: la inclusión de las compañías y profesionales de la danza en las medidas de apoyo económico previstas con carácter general para empresas, autónomos y demás profesionales; el cumplimiento de los compromisos de contratación que tuviesen asignadas unas reservas de crédito por parte de teatros o espacios públicos; la previsión de excepcionalidades en las próximas convocatorias de ayudas y subvenciones, como la rebaja de los requisitos habituales en el “volumen de actividad” anual de las compañías, así como la flexibilidad en los plazos de ejecución y justificación de las ayudas correspondientes al ejercicio 2020. La danza ha pedido también al INAEM la elaboración de un plan de reactivación de la actividad escénica una vez pasada la crisis y puesta en marcha del Centro Nacional de Difusión de la Danza.

Según fuentes consultadas por la SER, el Ayuntamiento de Madrid está en contacto con el sector y recibiendo sus propuestas, que tendrá en cuenta para poner en marcha distintas medidas sobre las que ya está trabajando. La concejalía de Andrea Levy baraja distintas opciones, que están estudiando estos días y cuya ejecución dependerá, en algunos casos, de si Hacienda da su visto bueno. Desde la consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid señalan que su prioridad ahora mismo está en el terreno sanitario y que ya habrá tiempo para definir las medidas de apoyo al sector de las artes escénicas.