Diez himnos del deporte para una jornada de encierro en casa

Toca quedarse en casa, pero el deporte puede ser el mejor aliado para muchas personas. Además de hacer ejercicio, la música es otra gran ayuda en un momento tan especial como el que están viviendo millones de persona en toda España y otros países de todo el planeta. Revivir algunas de las canciones que se han convertido en grandes himnos del deporte mundial puede ser una manera estupenda de pasar una de estas jornadas.

1. We are The Champions

¿Quién no ha celebrado una victoria cantando la mítica canción de Queen? Un triunfo del equipo de sus amores, del equipo del barrio, del de sus pequeños... Porque esta canción compuesta por Freddie Mercury para el disco News of the World (1977) es un himno para los aficionados del deporte de todo el mundo. Y no solo del fútbol, sino de cualquier otra disciplina. "Somos campeones, amigos. Y seguiremos luchando hasta el final. Somos campeones, somos campeones. No es tiempo para los perdedores porque somos los campeones del mundo", dice.

2. You'll Never Walk Alone

Suena en Anfield antes del comienzo de cada partido del Liverpool. Pero también la cantan los seguidores del Celtic de Glasgow, del Borussia Dortmund y hasta del FC Tokyo, entre otros. Los creadores de la canción fueron Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, autores del musical Carousel (1945). Pero su popularidad creció exponencialmente con la versión del grupo Gerry & The Pacemakers (1960). Es tal la identificación del Liverpool con esta mítica canción que el lema You'll Never Walk Alone está incluido en su escudo.

3. Seven Nation Army

Es un clásico reciente de los himnos deportivos y ya se usa en un sinfín de campos de fútbol para celebrar los goles del equipo local. Los seguidores italianos fueron los primeros en hacer suya esta canción del grupo The White Stripes escrita en 2003 por Jack White. Hay distintas versiones sobre cómo ocurrió. Unas se lo atribuyen a Del Piero y Materazzi, cuando entonaron su melodía en un concierto en San Siro. Otras dicen que los seguidores de la Roma se la escucharon a los del Brujas después de un enfrentamiento en la Europa League. El caso es que ya es sinónimo del gol en medio mundo.

4. Song 2

Los británicos Blur incluyeron esta canción en su segundo álbum, llamado como ellos, Blur. El sencillo se publico en 1997 y encontró su vínculo con el mundo del fútbol cuando fue utilizada como sintonía del videojuego FIFA 98. Song 2 tiene una curiosa relación con el número 2. Coincide en que fue la segunda canción del álbum en que se incluyó y llegó al número 2 de las listas británicas. Según Damon Albarn, vocalista del grupo, se utilizó ese título porque no se encontró uno mejor para la canción.

5. Thunderstruck

El clásico de AC/DC se publicó vio la luz en 1990 dentro del álbum The Razors Edge. Es todo un canto a la energía y desde hace unas temporadas suena en el Wanda Metropolitano cada vez que se anuncian las alineaciones del Atlético de Madrid. Cuenta la leyenda que el conductor del autobús del equipo rojiblanco se la puso a los jugadores, que la adoptaron como himno de forma inmediata.

6. Blue Moon

Otra mítica canción que el fútbol se ha encargado de hacer suya. En este caso lo hicieron los seguidores del Manchester City en esa década de los ochenta en la que muchos clubes sintieron atracción por cantar temas diferentes a sus himnos. Cuentan que ocurrió tras un partido en Anfield en la que los seguidores del City, cansados de esperar para salir del campo del Liverpool, empezaron a entonarla. La canción original es de los estadounidenses Richard Rodgers y Lorenz Hart, que la compusieron en 1934.

7. Three Lions

Pese a no ser concebido como himno de la Eurocopa de Inglaterra de 1996 ha pasado a la posteridad como su himno oficioso. El título de la canción, del grupo The Lightning Seeds, hace referencia a los tres leones que figuran en el escudo de la selección inglesa. Además, trata de llamar a cierto optimismo pese a los fracasos del equipo inglés porque el fútbol "vuelve a casa". De hecho, muchos aficionados identifican la canción por el celebre 'It's coming home', verso que se repite a lo largo de la composición.

8. Barcelona

Los Juegos Olímpicos de 1992 adoptaron como himno la canción compuesta por Freddie Mercury años antes. El líder de Queen convenció a Montserrat Caballé para interpretarla juntos y hacer pareja en un disco. El fallecimiento del cantante en 1991 impidió que ambos pudieran interpretarla durante la cita olímpica.

9. Y dale alegría a mi corazón

Esta composición de Fito Páez forma parte del álbum Tercer Mundo, publicado en 1990. Aunque el cantante lo ha desmentido, existe la creencia de que la canción esta inspirada en Maradona. En cualquier caso, se ha convertido ya en un himno que se escucha en algunos campos de Argentina y España. Al otro lado del océano es tan célebre que la cantan tanto los hinchas de Boca como los de River Plate.

10. Viva la vida

La canción de Coldplay ha pasado a la historia, en parte, como una de las herramientas utilizadas por Pep Guardiola para motivar a sus jugadores. Lo hizo en el Barcelona y volvió a hacerlo en el Manchester City. Este tema forma parte de cuarto álbum del grupo, titulado Viva la Vida or Death and All His Friends, de 2008.