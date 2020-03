Mucho han cambiado las cosas en un año. El 2 de marzo de la pasada temporada el Real Madrid decía adiós definitivamente a LaLiga al caer con el Barcelona en el Santiago Bernabéu (0-1). Previamente, esa misma semana, había sido eliminado también a manos blaugranas de la Copa del Rey. Tan solo tres días después el equipo blanco sería vapuleado por el Ajax en el Bernabéu (1-4) y apeado de la Champions.

En el Clásico liguero, Reguilón tuvo un rifirrafe con Leo Messi y Luis Suárez, que explicó este domingo con Ibai Llanos en un streaming. "Yo que sé, estaba muy caliente (...) ¿Puto feo a Messi? No, no, a Messi no le llamé feo, fue a Suárez", explicó el lateral del Sevilla entre risas.

Tal y como captaron las cámaras de Movistar Plus, Reguilón le dijo a Messi, "qué te pica a ti? Pulga", mientras que este le llegó a golpear a la cara en una disputa que no pasó a mayores.