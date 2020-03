Cómo viajar por el mundo sin salir de casa: así están Madrid, Barcelona y otras ciudades en directo

A partir de las 8.00 horas de este lunes, el Gobierno ha limitado la libertad circulatoria a todos los ciudadanos salvo a aquellos que, por razones de estricta necesidad, necesiten salir a la calle. Desde aquellas personas que necesiten ir al supermercado para hacer las compras hasta quienes necesiten desplazarse para ir a trabajar o tengan que cuidar de terceras personas para afrontar este escenario inédito en nuestro país.

A pesar de que el Gobierno confía en la colaboración ciudadana para no aplicar sanciones ni registrar incumplimientos al confinamiento decretado por la Ley de Alarma, ya dispone de una importante batería sancionadora que contempla penas de prisión de hasta un año de cárcel para quien incurra en delitos de desobediencia. Por esa misma razón, y si tienes pensado incumplir el confinamiento, te recomendamos que no lo hagas.

Consulta cómo están las ciudades en tiempo real

En su lugar, puedes visitar, de forma virtual, ciudades como Madrid o Barcelona. Todo ello a través de las cámaras web instaladas en cada localidad, donde podrás ver cómo transcurre el día a día en las distintas ciudades en tiempo real. Desde la clásica Puerta del Sol, donde apenas podemos ver una decena de personas caminando por la calle, hasta la costa de Barcelona, las diferentes playas de las Islas Canarias e incluso la Plaza San Francisco de Sevilla.

En la siguiente página podrás consultar todo lo que está pasando ahora mismo en dichas localizaciones. Tras acceder a la misma, tan solo tendrás que pulsar sobre aquella que desees y comenzar la reproducción del vídeo. En esta página web no solo encontrarás localizaciones españolas. También podrás visitar el coliseo romano, la torre Eiffel o la Estatua de la Libertad. Tan solo hay que decantarse por una de ellas y disfrutar de las vistas.

Visitas virtuales a museos

Por otro lado, y si eres una de esas personas que adoran los museos, te ofrecemos varias pinacotecas que te abren sus puertas virtuales. Desde el Museo del Prado o el Louvre de París hasta el British Museum, el Metropolitan de Nueva York o la National Gallery of art de Washington. Desde hace ya varios años, Google nos permite descubrir todo tipo de artistas y colecciones a través de su plataforma Google Arts & Culture. Una iniciativa mediante la que podremos conocer más sobre la historia de cada país. En la actualidad, la plataforma nos ofrece varias colecciones de museos tan importantes como el Reina Sofía, el Moma de Estados Unidos o el Hong Kong Heritage Museum.

En definitiva, y a pesar de que no podamos salir de nuestras casas, tenemos una amplia gama de herramientas que nos permiten salir de forma virtual. Por lo tanto, no salgas de casa. Durante los próximos días, procura quedarte en casa y no salir a menos que sea prescindible.