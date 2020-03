"Me obsesionan los finales y 'Vivir sin permiso' tiene un capítulo final de premio"

'Vivir sin permiso' llega a su fin. Después de dos temporadas trepidantes, Telecinco emite este lunes el desenlace de una de las pocas series de la televisión en abierto que han conseguido mantener el tipo en el horario de máxima audiencia. Sobre las claves del último capítulo, el significado de este proyecto y los cambios repentinos que está viviendo la ficción 'Made in Spain' hablamos con José Coronado, el cabecilla de Oeste y uno de los actores favoritos de Telecinco.

Pregunta: ¿Qué debe esperar el espectador del final de 'Vivir sin permiso'?

Respuesta: El colofón de una segunda temporada magnífica que, además, ha superado a la primera con un margen muy grande. Sabíamos que 'Vivir sin permiso' terminaba en esta segunda temporada y eso, a diferencia de otras series que siempre están alargando las tramas, era una ventaja. Favorece el clímax de esta segunda entrega que se va precipitando hacia uno de esos finales que te dejan satisfecho. Contamos una historia con un cierre y un entendimiento de lo que hemos contado.

El coronavirus es algo global y no podemos luchar contra lo imposible

P: Suele ser complicado que el gran público quede satisfecho con el final de una serie.

R: 'Vivir sin permiso' tiene un final coherente, con el espíritu que se ha tratado siempre en la serie. Los finales de las series me obsesionan y 'Vivir sin permiso' tiene un capítulo final de premio.

P: ¿Qué ha supuesto para ti dar vida a un personaje tan complejo como el de Nemo Bandeira?

R: Ha sido un regalo. Nemo es un personaje complejo y difícil de abordar, pero que si tienes la suerte de saber meterte en sus pantalones y entenderlo es muy rico para un actor. Es un tipo con un tremendo poder, que tiene una enfermedad que se le acaba la vida. Mi única obsesión cuando empecé la serie fue intentar tratar con el mayor de los respetos el tema del Alzheimer. Es una enfermedad terrible que afecta a mucha gente y sobre todo a su entorno. No merece que se tome de una forma frívola. Por eso me documenté lo máximo posible para no faltar el respeto a nadie. La suerte que tengo es que es una enfermedad que se refleja en diferentes formas. No todos los pacientes son iguales, y eso me ha permitido crear este handicap que tiene Nemo Bandeira.

Ni en 'El Príncipe' encontré la respuesta que tengo ahora con 'Vivir sin permiso'

P: Has hecho algunas de las series más importantes de este país. ¿Qué tiene de especial 'Vivir sin permiso'?

R: Ha significado una satisfacción por el feedback del público. Son muchos años en la profesión y sabes cuando gustas y cuando no gustas. Ni siquiera en 'El Príncipe' había tenido la respuesta que yo encuentro cuando voy ahora por la calle. Es una satisfacción tremenda. También feliz porque para la cadena para la que trabajo ha sido un éxito. Además, ahora me están llamando para trabajar en Latinoamérica y Los Ángeles por su difusión en Netflix.

P: El final de 'Vivir sin permiso' se ha podido ver antes en Netflix. Las cosas está cambiando definitivamente, ¿no?

R: Esto es la guerra del audiovisual y cada uno juega sus cartas como quiere y así las han jugado Telecinco y Netflix. Si la serie no se hubiera emitido antes en la plataforma quizás hubiésemos tenido más audiencia en abierto, pero ha tenido una respuesta tan brutal en Netflix que eso también hace despertar al espectador porque le llega que hay una buena serie que ver en abierto. Hay que coger las cosas como vienen y aquí es fácil coger todo porque nos ha venido rodado. A pesar de haber un Netflix que puede hacer un poco de sombra a la audiencia de Mediaset, los números del grupo son buenos y lo saben.

Va a haber un antes y un después de 'El inocente'

P: El final de 'Vivir sin permiso' se emite en plena crisis del coronavirus. ¿Cómo va a afectar esta pandemia a la ficción española?

R: Tenemos problemas. Ahora estoy haciendo 'El inocente' para Netflix en Barcelona y tenía que coger un tren el pasado viernes y se tuvo que adelantar porque había problemas para viajar. Esto es algo global que hay que pasar con la mayor paciencia del mundo y entender que por encima de todo está la salud. Hay que aceptarlo. No podemos luchar contra lo imposible.

P: ¿Me puedes contar algo de 'El Inocente'?

R: Es una historia muy potente. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta serie porque realmente está siendo un rodaje en el que todos nos vamos diciendo ‘guau, lo que estamos haciendo’. No puedo adelantar nada, porque nada es lo que parece, pero hay unas tramas fantásticas con un casting espectacular.