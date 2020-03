Histórica rajada de un jugador de la NFL contra su equipo: "¡No manipuléis, me habéis forzado a ello!"

Este martes será recordado en Estados Unidos como el día en el que Tom Brady abandonó los New England Patriots tras 20 años en la franquicia de Massachusetts.

El número 12 de los "Pats" deja la franquicia tras seis anillos conquistados y siendo considerado por todos uno de los mejores jugadores y quarterbacks de la historia, y por muchos, directamente el mejor.

Esta semana comenzó la agencia libre de la NFL y tras muchos rumores, Brady anunció que no seguiría en los Patriots. Queda por saber a dónde irá a jugar. Suenan mucho los Tampa Bay Buccaneers.

El caso de Cam Newton

Además, este martes también saltó otro 'bombazo' en la NFL: los Panthers ponían en el mercado a Cam Newton y fichaban como quarterback a Teddy Bridgewater.

La polémica llegó con el comunicado de la franquicia de Carolina del Norte en el cual señalaba que "le daban permiso a Cam Newton para buscar el traspaso", algo que no le ha gustado nada a Newton, que ha cargado contra su equipo para dejar clara su versión de lo sucedido.

"¡Basta con el juego de palabras! ¡Nunca pedí el traspaso! ¡Amo a los Panthers hasta la muerte y siempre los amaré, chicos! Por favor, no intentéis jugar conmigo ni manipuléis lo sucedido y no actuéis como si yo quisiera esto, ¡me habéis forzado a esto!", contestó a la publicación en Instagram de los Panthers con más de 64.000 me gustas a su comentario.