¿Y las editoriales independientes?

La Feria del Libro de Madrid, aplazada hasta octubre. Sant Jordi, pendiente de confirmar una nueva fecha para su celebración antes de verano. En el resto del mundo, ferias canceladas, suspendidas o reprogramadas, como las de Londres, París, Bolonia o Bogotá. Las librerías, cerradas. Y una estimación de pérdidas del sector en España que superarán los mil millones de euros, según la Federación de Cámaras del Libro (FEDECALI). Así las cosas, las editoriales optan por reforzar su venta online, ampliar su catálogo de libros electrónicos o, directamente, ofertar la descarga gratuita de algunos de sus títulos, como han hecho estos días Anagrama o Planeta. Pero, ¿y los sellos independientes? ¿Cómo están sobrellevando esta situación? Hemos conversado con algunos de ellos.

Enrique Redel, editor de Impedimenta, explica que en estos momentos están "observando cómo evoluciona el sector y quizá nuestra mayor preocupación no sea el presente, sino el futuro". "Nuestro principal interés es mantener a las librerías independientes presentes en el discurso y coordinarnos con ellas para que, cuando esto termine, podamos retomar el trabajo", añade.

Impedimenta, que publica unos 25 o 30 títulos al año, está retrasando la publicación de las novedades previstas para las próximas semanas y meses, pero "no estamos cayendo en la trampa de publicar otro tipo de contenidos como el libro electrónico o audiolibros porque nuestra filosofía pasa por el libro en papel, y tampoco hacemos venta online porque los mensajeros tienen que estar para otras cosas", dice Redel. En Impedimenta también han descartado la descarga gratuita de algunos de sus títulos, algo que están haciendo editoriales como Anagrama o Planeta, una opción que le parece "respetable", aunque no la comparte.

Paca Flores, al frente de la editorial Periférica, explica que ellos sí abrirán de forma gratuita algunos de sus títulos más emblemáticos en su página de Facebook, "como gesto simbólico, como detalle con los lectores" y en unas semanas tienen previsto poner en marcha la venta de libros electrónicos.

Paca Flores señala que las novedades que tenían previsto publicar en Periférica a finales de marzo y abril están suspendidas. El sello saca al mercado unos 20 títulos al año y, "aunque tenemos una economía saneada, no tenemos un gran músculo financiero". En Periférica trabajan tres personas y, Paca Flores asume que "el mes de marzo es probable que sea catastrófico y estimamos que en abril y mayo facturaremos aproximadamente la mitad, pero son cálculos optimistas".

El editor de Impedimenta explica que de los 6 títulos que tenían previsto publicar antes de la aparición del coronavirus, sólo entrarán en imprenta 4 y lo harán en breve porque Redel quiere que estén disponibles en las librerías en cuanto estas reabran sus puertas: "Estamos muy en contacto con ellas, para ver cómo podemos ayudarnos a mantener su marca y la nuestra, las librerías no son solo un cauce comercial, sino también emocional".

"El mercado se ha paralizado", señala Enrique Redel, "y sabemos que en un par de meses facturaremos poquísimo, contamos con que las librerías empiecen a devolver los fondos que tienen, pero en Impedimenta tenemos un cierto colchón y esperamos que no tengamos una facturación negativa". Flores aplaude la decisión de la Feria del Libro de Madrid de aplazar su celebración a octubre y el cambio de fecha (aún por determinar) de Sant Jordi. Enrique Redel señala que el escenario también repercute en las exportaciones, pero "creemos que esto es un aplazamiento de las ventas, pero no pensamos que sea destructor".

Sol Salama, editora de Tránsito, sello que nació en septiembre de 2018, dice no ser derrotista, "pero la situación que nos viene a las librerías o a las editoriales como la nuestra es nefasta". Salama considera que "muchas librerías van a caer, no podrán pagar a las distribuidoras y nos pagarán más tarde a nosotros, la situación está muy negra".

En Tránsito han anulado la impresión de su próximo título, La cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza, que tenían previsto publicar a finales de abril: "Me estoy centrando en hacer cosas con los títulos que ya tenemos publicados y estamos optando por publicar en formato digital varios libros de nuestro catálogo". Sin embargo, Salama critica duramente la política de descargas gratuitas que están poniendo en marcha otras editoriales: "Estoy un poco sorprendida con las campañas de marketing de otras editoriales porque creo que nos podemos ir a la mierda muchos, llevamos muchos años luchando por que la cultura no sea gratuita y no dan ejemplo regalando los libros, me parece mal, es hacer pasar por solidario algo que es una campaña de marketing".

Sobre el futuro, Redel se confiesa optimista: "Creemos que la gente es muy solidaria y reacciona bien y pensamos que cuando esto acabe, el comercio de proximidad volverá a tener importancia". "No me voy a rendir", añade Sol Salama.